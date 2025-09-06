¡Ídolo nacional! Uruguay se rinde ante 'Búfalo' Aguirre y lo catalogan como "héroe"

Uruguay, de la mano de Marcelo Bielsa, logró su clasificación al Mundial 2026 tras derrotar a Perú. El último partido que le dio el boleto al conjunto charrúa fue en el Estadio Centenario, que comenzó con una gran actuación del futbolista del América, Rodrigo Aguirre.

'Búfalo' abrió el mar y encaminó el partido con un gol al minuto 14 y una asistencia, cosa que no pasó desapercibida por los aficionados uruguayos. Ante eso, la Selección Uruguaya, por medio de sus redes sociales, catalogó al delantero de las Águilas como un "héroe inesperado".

Aguirre y su homenaje | @Uruguay

No fue su única gran actuación

Aguirre también tuvo otras grandes noches vistiendo la camiseta celeste, ya que anotó dos goles en dos partidos de Eliminatorias. 'Búfalo' inició su andar en las Eliminatorias de CONMEBOL con un gol ante Colombia y uno más ante Ecuador; sin contar el último ante Perú.

¿Le alcanzará para el Mundial?

Pese a no ser uno de los futbolistas con mayores reflectores, Rodrigo Aguirre volvió a confirmar su gran momento con La Garra Charrúa. En la posición de '9', el favorito para ser el titular es Darwin Núñez, aunque otros nombres, como Federico Viñas, también son recurrentes en las convocatorias de Bielsa.

El mismo exjugador del Liverpool es el mayor goleador charrúa en las Eliminatorias Sudamericanas, con cinco goles. Por su parte, Maximiliano Araújo, exjugador de Toluca y Puebla, es el máximo asistente uruguayo rumbo al Mundial.

Aguirre | @Uruguay