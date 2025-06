¡No se va! Uruguay ratifica a Marcelo Bielsa como su entrenador

No harán cambios en su dirección técnica. Uruguay afronta un momento complicado pues, tras perder ante Paraguay, siguen sin asegurar su paso al Mundial del 2026. A pesar de esto, la Federación Charrúa no evalúa la posibilidad de cambiar de entrenador.

La derrota ante los guaraníes significó su cuarto partido consecutivo sin triunfo. Esto ha llevado al equipo uruguayo a pasar de segundo puesto al quinto y a una derrota de caer hasta el séptimo fuera de los puestos de clasificación directa al Mundial.

Sumaron otra derrota | AP

A pesar del mal paso Marcelo Bielsa se mantendrá como el entrenador de la Selección. Ignacio Alonso, presidente de la UAF ratificó al estratega, al menos hasta el final de las Eliminatorias de Conmebol

"No vamos a cambiar de entrenador. No se le planteó nunca ni se nos pasa por la cabeza, así que no entremos en las especulaciones", aseguró Ignacio Alonso en entrevista para TeleDoce.

No piensan dejarlo ir | AP

De la misma forma Bielsa aceptó que el momento que atraviesan es muy complicado, sin embargo, confía en que podrán recuperar el nivel y asegurar su clasificación de la Copa del Mundo.

"Entiendo que la sensación que tiene el hincha uruguayo es de preocupación. Si me pregunta si sigo convencido de este proceso, la respuesta es que si. Creo en mis posibilidades y en el material que tiene el fútbol uruguayo"

Confía en su proceso | MEXSPORT

Los números de Bielsa

Desde que regresó al mando de Uruguay, Bielsa ha dirigido 24 partidos en los cuales ha logrado sacar 12 triunfos, seis empates y seis derrotas. Sin embargo, en sus últimos nueve partidos, todos en Eliminatorias, sólo ha logrado sacar una victoria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Erling Haaland comanda triunfo de Noruega y los acerca a su primer Mundial desde 1998