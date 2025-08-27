Precio del dólar hoy miércoles 27 de agosto: Peso mexicano pierde fuerza

Este miércoles 27 de agosto de 2025 el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.78 pesos, algunos centavos por encima de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.65 pesos por unidad.
Por otra parte, el billete verde se cotiza en promedio en $18.26 pesos a la compra y $18.90 pesos a la venta.
¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas del Banco?
Mientras tanto, en las ventanillas de cambio de las diferentes instituciones bancarias del país el valor del dólar es el siguiente:
Banco Afirme
Compra: $17.70 pesos
Venta: $19.20 pesos
Santander
Compra: $17.50 pesos
Venta: $19.20 pesos
BBVA Bancomer
Compra: $17.81 pesos
Venta: $18.94 pesos
Banamex
Compra: $18.13 pesos
Venta: $19.16 pesos
Banorte
Compra: $17.45 pesos
Venta: $19.00 pesos
Banco Azteca
Compra: $17.60 pesos
Venta: $19.09 pesos.
