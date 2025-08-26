El Cojo Feliz reta a Adrián Marcelo a darse un tiro: “¿Nos damos en la m*dre o qué?

Parece que al Cojo Feliz anda envalentonado y ya le dieron ganas aventarse un tiro en el ring, y el nombre que trae entre 'ceja y ceja' es el de Adrián Marcelo. Sí, ese mismo que se pelea con medio mundo por podcast y que tiene enemigos hasta en el grupo familiar.

Desde su canal de YouTube, Hugo Pérez, alias El Cojo Feliz, lanzó el reto con dedicatoria incluida: “¿Qué onda, Adrián, nos damos en la madre o qué? Tú pon las reglas, si me dan un año de entrenar sí se arma. Sin bastón... con reglas de box derechas... Contáctame tú con tu equipo, es oficial aquí, no nos rajamos”.

Y como no podía faltar el respaldo emocional, el Tío Rober —que a estas alturas ya es como Don King versión chilanga— fue invitado a ser su esquinerito de confianza.

El Cojo Feliz promete no usar el bastón en su pelea / FB: @Cojofeliz|

¿Y por qué tanto odio?

Esto no es nuevo. El amor entre Adrián Marcelo y La Hora Feliz se terminó hace tiempo. Todo explotó cuando en su podcast, el regio dijo que comediantes que alguna vez fueron top ahora se humillaban pidiendo abrir shows. Sin decir nombres, pero tirando con precisión de francotirador.

“Imagínate la pinche humillación de un güey que te pide abrir. O sea, imagínate, ‘la mejor pluma de México’. Pero todavía lo pide con un desdén”, declaró en su momento.

Adrián Marcelo se peleó con los integrantes de La Hora Feliz / FB: @AdrianMarceloPrimero|

Eso bastó para que el Tío Rober se quitara los lentes, respirara profundo y le soltara un mensaje de esos que arden como pomada con alcohol: “Nos quedó claro que ya no sabes ni a quién insultar para vender boletos. Esa es tu táctica, ruin y culer#”.

Y ahí no paró. También lo acusó de no ser comediante ni pertenecer al gremio: “Eso es porque no creciste con comediantes, cabrón. Eso es un acto de humildad, no de humillación. Pero no eres de este gremio y no lo entiendes”, dijo el comediante de Pur de Patos.

El “sin talento” y La Casa de los Famosos

Con tono ácido, el Tío Rober se lo acabó recordándole su paso por reality show: “Eres un sin talento que no le ha quedado de otra que presumir cuánto gana para sentir que eso es triunfar (...) Ese programa que te estudió, te moldeó, te exhibió y cuando se dieron cuenta de que te habían frito el cerebro, te tiró a la basura”.

El Cojo Feliz está en espera de la respuesta de Adrián Marcelo / FB: @CojoFeliz|

¿Y Adrián? Hasta ahora, sigue guardando silencio. Pero ya sabemos cómo le gusta el reflector... así que si acepta el reto, podríamos estar ante la pelea más morbosa de la comedia mexicana. Mientras tanto, El Cojo Feliz ya afila los guantes —sin bastón, eso sí— y promete un tiro limpio.

“Un tiro derecho, de cabrones. Si me gana pues ya, nadie te va decir que le pegaste a un inválido. Este inválido es bien ver$%#ro y se lo merecía”, remató para mandarle el mensaje al regiomontano y pactar la pelea para Supernova 2.

