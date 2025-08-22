Supernova 2: Diego Ruzzarín acepta combate con El Temach, pero...

Diego Ruzzarín calentó la lona antes de subir al cuadrilátero: aceptó la pelea de box que le propuso El Temach para el próximo evento Supernova 2, pero antes exige un debate cara a cara.

“Me estoy enterando por acá que al parecer El Tematch me mandó una invitación a pelear con él en el próximo Supernova a lo cual digo: ‘oye cobarde, llevo como dos años invitándote a tener una conversación, un debate’”, dijo el creador de contenido en un video que ya es viral.

Diego Ruzzarín acepta subirse al ring con El Temach / FB: @diegoruzzarin|

Supernova, el evento más viral

La segunda edición de Supernova, evento que reventó las redes por los combates entre Gala Montes y Alana, así como El Escorpión Dorado vs Franco Escamilla, se perfila como el nuevo escenario donde los egos digitales se podrían resolver a con los guantes y estar en 'modo de guerra'.

Supuestamente El Temach invitó a pelear al youtuber en Supernova 2 / FB: @eltemach|

Ruzzarín busca doble KO

Pero Ruzzarín no quiere solo una pelea: quiere humillar con argumentos antes que con derechazos.

“Negociemos, encantado. De hecho estaría chingón, no sé qué opines, que hagamos un debate y después del debate podamos hacer la pelea, así te puedo partir el hocico de manera intelectual y también en el ring. Suena bien, ¿no? Avísame qué opinas y le damos seguimiento”, remató.

Hasta el momento, El Temach no ha respondido al reto, pero si acepta, la pelea podría convertirse en el evento digital del año. Redes como X y TikTok ya están divididas entre los fans del “coach de hombres” y los seguidores del “intelectual incomprendido”.

