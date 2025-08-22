Supernova 2: Diego Ruzzarín acepta combate con El Temach, pero...

Diego Ruzzarín calentó la lona antes de subir al cuadrilátero: aceptó la pelea de box que le propuso El Temach para el próximo evento Supernova 2, pero antes exige un debate cara a cara.
“Me estoy enterando por acá que al parecer El Tematch me mandó una invitación a pelear con él en el próximo Supernova a lo cual digo: ‘oye cobarde, llevo como dos años invitándote a tener una conversación, un debate’”, dijo el creador de contenido en un video que ya es viral.
Supernova, el evento más viral
La segunda edición de Supernova, evento que reventó las redes por los combates entre Gala Montes y Alana, así como El Escorpión Dorado vs Franco Escamilla, se perfila como el nuevo escenario donde los egos digitales se podrían resolver a con los guantes y estar en 'modo de guerra'.
Ruzzarín busca doble KO
Pero Ruzzarín no quiere solo una pelea: quiere humillar con argumentos antes que con derechazos.
“Negociemos, encantado. De hecho estaría chingón, no sé qué opines, que hagamos un debate y después del debate podamos hacer la pelea, así te puedo partir el hocico de manera intelectual y también en el ring. Suena bien, ¿no? Avísame qué opinas y le damos seguimiento”, remató.
Hasta el momento, El Temach no ha respondido al reto, pero si acepta, la pelea podría convertirse en el evento digital del año. Redes como X y TikTok ya están divididas entre los fans del “coach de hombres” y los seguidores del “intelectual incomprendido”.
