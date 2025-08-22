¿Dónde lloverá más fuerte este viernes en México? Aquí el pronóstico del SMN

Prepárate para un viernes pasado por agua. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varios sistemas meteorológicos estarán coludidos para lanzar el combo completo de lluvias, granizo y viento en gran parte del país. Si pensabas salir sin paraguas… piénsalo dos veces.

Según el reporte, el monzón mexicano, la onda tropical número 24, y la entrada de humedad de ambos océanos, junto a canales de baja presión y una vaguada en altura, provocarán lluvias intensas en Jalisco, el este y noreste de Oaxaca y el sur de Veracruz.

Las lluvias estarán presentes en todo el país durante el día / Especial|

Aquí lloverá más fuerte

Las lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) pegarán con todo en:

Tamaulipas

Sinaloa

Nayarit

Colima

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Guerrero

Tabasco

Chiapas

Y no se salvan de lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Incluso habrá chubascos (5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.

Los estados más afectados serán: Jalisco, Oaxaca y Veracruz / FREEPIK|

Granizo, viento y posibles inundaciones

Pero no solo es agua: se esperan descargas eléctricas y caída de granizo, así como inundaciones y deslaves. Las autoridades piden mantenerse atentos a los reportes de Protección Civil, porque también se podrían elevar los niveles de ríos y arroyos.

En cuanto al viento, habrá rachas de 30 a 50 km/h en casi toda la mitad norte del país y la Península de Yucatán. Y si estás en la costa, cuidado con el mar: el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros en Oaxaca y Chiapas, y de 1 a 2 metros en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Y por si fuera poco, todavía hay lugares donde hace frío al amanecer. Las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius se esperan en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

También se esperan ráfagas de viento a lo largo del día / FREEPIK|

