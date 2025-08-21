Bachillerato UNAM e IPN 2025: Fechas de registro extemporáneo y requisitos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó los resultados del nuevo modelo Mi Derecho, Mi Lugar 2025, que este año sustituyó al examen COMIPEMS para el ingreso a preparatorias en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Para quienes no participaron en la convocatoria de febrero o no obtuvieron un lugar en instituciones como el IPN y la UNAM, la SEP habilitará un registro extemporáneo del 21 al 28 de agosto, informó el secretario de Educación, Mario Delgado, con el objetivo de que “nadie se quede sin escuela”.

Con el registro extemporáneo, la SEP busca garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a la educación media superior | iStock|

Fechas y requisitos

El registro extemporáneo estará disponible del 21 al 28 de agosto de 2025. Los aspirantes deberán ingresar al portal oficial: miderechomilugar.gob.mx .

La SEP aclaró que las opciones se asignarán por orden de registro, por lo que se recomienda realizar el trámite lo más temprano posible para contar con mayores alternativas. Como indica la infografía publicada en la cuenta de X de la SEP: “Primero en registrarte, primero en elegir”.

El registro extemporáneo estará disponible del 21 al 28 de agosto de 2025|iStock|

Consulta y preinscripción

Los aspirantes podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de planteles y programas educativos, así como realizar su preinscripción directa a la opción que mejor se adapte a sus intereses.

Los aspirantes podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de planteles y programas educativos | SEP|

Orientación y dudas

Quienes tengan dudas sobre los resultados o el proceso de asignación pueden comunicarse a Educatel:

CDMX: 55 3601 7599

Resto de México: 800 288 6688

Con el registro extemporáneo, la SEP busca garantizar que todos los jóvenes de la ZMVM tengan acceso a la educación media superior. El proceso prioriza la rapidez y la equidad, asegurando que ningún estudiante se quede fuera del sistema educativo por no haber participado en la convocatoria inicial.

