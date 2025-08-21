Licencia permanente en CDMX: Estos módulos abren sábado y domingo

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que la ciudadanía puede realizar el trámite de la licencia de conducir permanente durante los fines de semana en módulos seleccionados. El plazo para concluir el proceso vence el 31 de diciembre de 2025, por lo que las autoridades llaman a no dejarlo al último momento.

El costo de la licencia permanente es de 1,500 pesos para automovilistas, mientras que la reposición para automovilistas y motociclistas tiene un precio de 1,099 pesos.

. El plazo para concluir el proceso vence el 31 de diciembre de 2025. / Pixabay |

Módulos abiertos los fines de semana

Sábados (9:00 a 13:00 horas):

Módulo Central Insurgentes (Av. Insurgentes Sur 263, planta baja, Roma Norte).

Módulo División del Norte (Av. Municipio Libre 314).

Módulo Galerías – Plaza de las Estrellas (Circuito Interior Melchor Ocampo 193, local J24, Verónica Anzures).

Módulo de Agencias y Licencias (Av. Insurgentes Sur 263, 1er piso).

Domingos (9:00 a 21:00 horas):

Tesorería Express Eduardo Molina (Calz. San Juan de Aragón 516).

Tesorería Express Miguel Ángel de Quevedo (Coyoacán).

Tesorería Express Félix Cuevas (Del Valle).

Tesorería Express Miramontes (Coapa).

Tesorería Express Magdalena Contreras (La Cruz).

Tesorería Express Acoxpa (Canal de Miramontes).

El costo de la licencia permanente es de 1,500 pesos para automovilistas. / Pixabay |

Horario extendido (sábado y domingo, 9:00 a 21:00 horas):

Macromódulo de Granjas México, en Boulevard 5, Iztacalco.

Autoridades llaman a no postergar el trámite

La Semovi reiteró que el proceso estará vigente hasta finales de 2025 y que la apertura de módulos en fines de semana busca dar facilidades a quienes no pueden acudir entre semana.

La Semovi reiteró que el proceso estará vigente hasta finales de 2025 . / Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué trata el trend de “Ojitos Mentirosos” en TikTok?