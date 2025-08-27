Ojitos Mentirosos: la canción que se convirtió en el nuevo trend viral de TikTok

En los últimos días, TikTok ha convertido a la canción “Ojitos Mentirosos” en un fenómeno viral. El tema, interpretado originalmente por Tropicalísimo Fantasía en los años 80, ha dejado atrás su origen romántico para transformarse en un trend que mezcla cultura popular, estética de payasos y mensajes de protesta social.

Los videos muestran a jóvenes maquillados como payasos, con trazos en blanco, azul, rojo y negro, mientras interpretan la canción en escenarios urbanos. Esta estética se inspira en la película Chicuarotes (2019) de Gael García Bernal, y ha dotado al trend de un aire de denuncia y resistencia.

Aunque la letra nació como una balada romántica con frases como “Ojitos mentirosos no me mires, tu mirada tierna me enloquece”, la Generación Z la resignificó como una expresión para “dignificar al barrio” y visibilizar a las comunidades que enfrentan desigualdad y desplazamiento por la gentrificación.

El fenómeno ha traspasado fronteras y ya se replica en varios países de América Latina. Sin embargo, no está exento de polémica: algunos usuarios consideran que puede romantizar la pobreza o reforzar estigmas sociales, mientras que otros lo defienden como una reivindicación cultural que coloca a las comunidades populares en el centro de la conversación digital.

