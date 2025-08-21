Anuncian internet GRATIS para todas las Unidades Habitacionales de CDMX

En un anuncio que podría transformar la vida comunitaria de miles de familias capitalinas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, confirmó que todas las unidades habitacionales de interés social tendrán acceso a internet gratuito como parte del nuevo Programa Otoch.

Conectividad para miles de hogares

Durante la presentación del programa en la Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco, Brugada anunció que se dotará de conectividad gratuita a los conjuntos habitacionales, como parte de una política de bienestar digital y acceso equitativo a la tecnología. La medida forma parte de un paquete más amplio de acciones para dignificar la vida en comunidad y cerrar brechas sociales.

“Queremos que las unidades habitacionales se conviertan en espacios transformados de la ciudad”, afirmó la mandataria.

¿Qué es el Programa Otoch?

Otoch, que en lengua maya significa “hogar”, es un programa que este año contará con 600 millones de pesos, el doble de años anteriores. Su objetivo es intervenir 1,200 unidades habitacionales en toda la CDMX mediante tres líneas de acción:

Transformación con unidad : mantenimiento mayor en 600 unidades





Regeneración con unidad : mantenimiento menor en 400 conjuntos





Bienestar con unidad : talleres culturales, actividades comunitarias y ahora, conectividad gratuita





Mejoras que ya están en marcha

En la unidad de Infonavit Iztacalco, donde arrancó el programa, ya se han realizado:

Poda de más de 320 árboles





Rehabilitación de 25 mil m² de áreas verdes y canchas deportivas





Instalación de 58 luminarias nuevas





Retiro de 10 camiones de basura y cascajo





Verificación de instalaciones de gas y seguridad en 280 edificios





Además, se implementarán programas como “Ojos que te cuidan” (cámaras de vigilancia conectadas al C5), jornadas de salud, acciones de protección civil y proyectos de cultura y deporte.

Cambios a la ley y visión a futuro

La jefa de Gobierno también anunció que presentará una iniciativa para reformar la Ley de Propiedad en Condominio, con el fin de:

Fortalecer el uso de áreas comunes





Implementar el Sistema Público de Cuidados





Crear casas de día, centros de rehabilitación y comedores comunitarios





“Si queremos paz, seguridad y mejor convivencia, hay que invertir en las unidades habitacionales”, expresó Brugada.

