¡Al estilo Pablo Escobar! Atentado con coche bomba en Colombia: confirman 5 muertos y más de 40 heridos

Un carro bomba explotó la tarde de este jueves 21 de agosto, alrededor de las 2:50 p.m., en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, Colombia.

El hecho, considerado un atentado terrorista, dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y más de 40 heridos, según reportes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Se reporta la muerte de 5 personas y más de 40 heridos/AP |

Fiscalía ya investiga el ataque

La Fiscalía General de la Nación de Colombia confirmó que ya inició formalmente una carpeta de investigación a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la cual será la encargada de indagar sobre los responsables de este acto violento.

“La Fiscalía activó de manera inmediata el equipo de fiscales e investigadores para atender el caso del atentado registrado este jueves en Cali”, informaron las autoridades a medios locales.

Autoridades de Colombia confirmaron el atentado en Cali/X |

¿Segundo vehículo involucrado?

De acuerdo con versiones preliminares recogidas por medios como El Tiempo y RCN, las autoridades lograron ubicar un segundo vehículo que no alcanzó a detonar, lo que sugiere que el atentado pudo haber sido más letal. Hasta el momento no se ha confirmado si se trataba de un camión bomba activo o un señuelo.

¿Quién está detrás del ataque?

Hasta este momento, ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del atentado. Sin embargo, las autoridades no descartan la participación de organizaciones criminales o guerrilleras activas en la región del Valle del Cauca.

La jefa del Ministerio de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y el presidente Gustavo Petro aún no han ofrecido una declaración oficial, aunque se espera que lo hagan en las próximas horas.

Seguridad reforzada

Tras la explosión, se activaron protocolos de emergencia y seguridad en toda la zona. Varios hospitales de Cali, entre ellos el Hospital Universitario del Valle, fueron puestos en alerta máxima para atender a los heridos, y el Ejército aseguró los alrededores de la base militar para evitar nuevos incidentes.

Hasta este momento nadie se ha adjudicado el atentado/AP |

Un hecho que pone en alerta a Colombia

Este atentado representa uno de los hechos más violentos registrados en los últimos años cerca de una instalación militar en el país. Las autoridades han pedido a la ciudadanía mantener la calma, pero también colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables.

