UNAM San Antonio lanza curso para perfeccionar pronunciación y confianza al hablar español

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en San Antonio anunció que abrirá el registro para la sesión de otoño de su taller intensivo Mastering the Spanish Language Pronunciation a partir del 2 de septiembre. El curso está diseñado para estudiantes de español que deseen mejorar su pronunciación, entonación y manejo del acento prosódico.

El taller tiene una duración de 15 horas y se centra en aspectos fundamentales del idioma, incluyendo:

Dominio de sonidos característicos , como la “r” vibrante.

Pronunciación correcta de vocales y manejo de la entonación.

Corrección de errores comunes en palabras y frases complejas.

Práctica intensiva para ganar seguridad al hablar español.

Está dirigido a personas que hayan completado Spanish 2 o tengan conocimientos equivalentes, y requiere una prueba de colocación escrita y oral para evaluar el nivel de competencia.

La sesión de otoño se ofrecerá en dos modalidades:

Presencial: del 8 de septiembre al 8 de octubre, lunes y miércoles de 12:00 a 1:30 pm.

En línea: del 9 de septiembre al 9 de octubre, martes y jueves de 6:00 a 7:30 pm.

El costo del taller es de 275 dólares, e incluye las 15 horas de instrucción.

Información de contacto

Los interesados pueden comunicarse con Zoraida J. Serrano-Vega, directora del Departamento de Español, al correo zserrano@unamsa.edu o al teléfono (210) 222-8626 ext. 0230. Para más detalles y registro, se puede consultar el sitio oficial: UNAM San Antonio – Workshop Spanish Pronunciation

