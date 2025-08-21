¿De qué murió Brent Hinds, fundador de la banda Mastodon? Esto sabemos

William Brent Hinds, exguitarrista y cofundador de Mastodon, murió la noche del miércoles 20 de agosto en un accidente vial en Atlanta, Georgia. Tenía 51 años.

De acuerdo con la policía, el rockero circulaba en su motocicleta Harley Davidson cuando el conductor de una SUV BMW no cedió el paso al dar vuelta en la intersección de Memorial Drive y Boulevard. La colisión ocurrió alrededor de las 11:35 p.m. y fue fatal para el músico. El forense del condado de Fulton confirmó su fallecimiento.

Brent Hinds fue una de las figuras más reconocidas del metal moderno. Fundó Mastodon en el año 2000 junto con Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor. A lo largo de su trayectoria, la banda lanzó ocho álbumes de estudio y ganó un Grammy por su tema "Sultan’s Curse", incluido en el disco Emperor of Sand de 2017.

En duelo total

La banda publicó un mensaje en Instagram para confirmar la noticia y despedirse de su amigo: “Nos encontramos en un estado de profunda tristeza y dolor… anoche, Brent Hinds falleció a causa de un trágico accidente. Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentamos procesar la pérdida de esta fuerza creativa con quien compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha conmovido a tantas personas”.

“Acompañamos en el sentimiento a la familia, amigos y fans de Brent. Les pedimos que respeten la privacidad de todos durante este momento difícil”, mencionó la banda por medio de una publicación en redes.

Salida polémica

En marzo de este año, la banda había anunciado que “mutuamente decidieron separarse” de Hinds. Pero apenas este mes, el guitarrista reveló que fue expulsado.

La relación estaba fracturada, pero la pérdida los ha golpeado como nunca. Hoy, el mundo del metal despide a una leyenda con riffs pesados y un legado imborrable.

