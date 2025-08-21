Policías de tránsito de la CDMX rescatan y adoptan a “Aquiles”, un cachorrito maltratado

Un perrito de dos meses fue rescatado por elementos de la SSC en la alcaldía Cuauhtémoc; ahora vive bajo resguardo, recibe cuidados
Policías de tránsito de la CDMX rescatan y adoptan a “Aquiles”, un cachorrito maltratado
Una de las oficiales tomó la iniciativa y adquirió lo necesario para atenderlo de inmediato.
Un perrito de dos meses fue rescatado por elementos de la SSC en la alcaldía Cuauhtémoc; ahora vive bajo resguardo, recibe cuidados
Durante labores de vialidad en el Centro Histórico, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rescataron a un cachorro que sufría maltrato y decidieron adoptarlo, brindándole protección y un nuevo hogar.

Con esta acción, la SSC reiteró su compromiso con el respeto a la vida y la protección de todos los seres vivos. / SSC
El hecho ocurrió en la intersección de Corregidora y Correo Mayor, donde los agentes observaron que una mujer y dos menores lastimaban accidentalmente al animalito con una carriola. Ante esta situación, los uniformados le solicitaron a la mujer que, si no podía hacerse responsable del perrito, lo entregara voluntariamente, a lo que ella accedió.

Una de las oficiales tomó la iniciativa y adquirió lo necesario para atenderlo de inmediato: un tazón, croquetas, correa y hasta un pequeño traje con los colores del uniforme, gesto que simbolizó la bienvenida del cachorro a la corporación.

 

 

El perrito, de aproximadamente dos meses de edad y ahora llamado Aquiles, quedó bajo resguardo de la Dirección de Operación Vial Zona 2 Centro, donde se informó que se encuentra en buen estado de salud y recibe atención, alimento y cariño por parte del personal.

Con esta acción, la SSC reiteró su compromiso con el respeto a la vida y la protección de todos los seres vivos en la capital, destacando el valor humano detrás del uniforme.

El perrito, de aproximadamente dos meses de edad y ahora llamado Aquiles. / SSC
