Pensión Bienestar: Así queda calendario de septiembre 2025

La Secretaría del Bienestar continuará con la entrega de apoyos económicos correspondientes a sus diferentes programas sociales, incluido el de Pensión para Adultos Mayores. A continuación te compartimos el calendario tentativo de pagos para el mes de septiembre.

La dispersión de dinero se hará conforme al calendario de apellido/X|

Para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y realizar la dispersión de forma organizada, se mantiene un esquema de entrega por orden alfabético, con base en la primera letra del apellido del beneficiario.

Calendario tentativo de pagos septiembre 2025

Este calendario aún está pendiente de confirmación oficial por parte de la Secretaría del Bienestar:

Letra A | lunes 1 de septiembre





Letra B | martes 2 de septiembre





Letra C | miércoles 3 y jueves 4 de septiembre





Letras D, E, F | viernes 5 de septiembre





Letra G | lunes 8 y martes 9 de septiembre





Letras H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre





Letra L | jueves 11 de septiembre





Letra M | viernes 12 y lunes 15 de septiembre





Letras N, Ñ, O | martes 16 de septiembre





Letras P, Q | miércoles 17 de septiembre





Letra R | jueves 18 y viernes 19 de septiembre





Letra S | lunes 22 de septiembre





Letras T, U, V | martes 23 de septiembre





Letras W, X, Y, Z | miércoles 24 de septiembre





Serán varios los programas sociales que reciban su pago este mes de septiembre/Secretaría del Bienestar |

¿Qué programas sociales depositan en septiembre?

Los programas sociales que realizarán depósitos en septiembre son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Monto: 6,200 pesos bimestrales





Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Monto: 3,200 pesos bimestrales





Pensión Mujeres Bienestar

Monto: 3,000 pesos bimestrales





Los cobros se pueden hacer en cualquier sucursal del Banco del Bienestar/Secretaría del Bienestar |

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Niños recién nacidos hasta 4 años: 1,650 pesos bimestrales





Niños con discapacidad (hasta 6 años): 3,720 pesos bimestrales





Orfandad materna:



De recién nacidos a 15 años: 830 pesos bimestrales



De 16 a 18 años: 1,130 pesos bimestrales



De 19 a 23 años: 1,240 pesos bimestrales







Sembrando Vida

Monto: 6,450 pesos mensuales





Jóvenes Construyendo el Futuro

Monto: 8,480.17 pesos mensuales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Aumenta precio del pasaje en Edomex de $12.00 a $16.00 pesos?











