Pensión Bienestar: Así queda calendario de septiembre 2025

La Secretaría del Bienestar continuará con la entrega de apoyos económicos correspondientes a sus diferentes programas sociales, incluido el de Pensión para Adultos Mayores. A continuación te compartimos el calendario tentativo de pagos para el mes de septiembre.
Para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y realizar la dispersión de forma organizada, se mantiene un esquema de entrega por orden alfabético, con base en la primera letra del apellido del beneficiario.
Calendario tentativo de pagos septiembre 2025
Este calendario aún está pendiente de confirmación oficial por parte de la Secretaría del Bienestar:
- Letra A | lunes 1 de septiembre
- Letra B | martes 2 de septiembre
- Letra C | miércoles 3 y jueves 4 de septiembre
- Letras D, E, F | viernes 5 de septiembre
- Letra G | lunes 8 y martes 9 de septiembre
- Letras H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre
- Letra L | jueves 11 de septiembre
- Letra M | viernes 12 y lunes 15 de septiembre
- Letras N, Ñ, O | martes 16 de septiembre
- Letras P, Q | miércoles 17 de septiembre
- Letra R | jueves 18 y viernes 19 de septiembre
- Letra S | lunes 22 de septiembre
- Letras T, U, V | martes 23 de septiembre
- Letras W, X, Y, Z | miércoles 24 de septiembre
¿Qué programas sociales depositan en septiembre?
Los programas sociales que realizarán depósitos en septiembre son los siguientes:
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
- Monto: 6,200 pesos bimestrales
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
- Monto: 3,200 pesos bimestrales
Pensión Mujeres Bienestar
- Monto: 3,000 pesos bimestrales
Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
- Niños recién nacidos hasta 4 años: 1,650 pesos bimestrales
- Niños con discapacidad (hasta 6 años): 3,720 pesos bimestrales
- Orfandad materna:
- De recién nacidos a 15 años: 830 pesos bimestrales
- De 16 a 18 años: 1,130 pesos bimestrales
- De 19 a 23 años: 1,240 pesos bimestrales
Sembrando Vida
- Monto: 6,450 pesos mensuales
Jóvenes Construyendo el Futuro
Monto: 8,480.17 pesos mensuales.
