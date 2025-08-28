Septiembre, Mes del Testamento 2025: Requisitos para obtener 50% de descuento

Aunque para muchos el testamento suena a trámite lejano o innecesario, septiembre se ha consolidado en México como el Mes del Testamento, una campaña nacional impulsada por la Secretaría de Gobernación (Segob), el Notariado Mexicano y los gobiernos estatales para facilitar este proceso legal a bajo costo.

Y este 2025 no es la excepción: durante todo el mes (y en algunos estados incluso hasta octubre) se ofrecerán descuentos de hasta 50% en el costo del testamento, asesoría gratuita y ampliación de horarios en notarías de todo el país.

Este trámite evitará conflictos familiares a futuro/Pixabay |

¿Cuáles son los requisitos para obtener el 50% de descuento?

Los requisitos pueden variar ligeramente por estado, pero en general esto es lo que necesitas para beneficiarte de la campaña:

Ser mayor de edad (18 años)





Presentar identificación oficial vigente





CURP y acta de nacimiento





Comprobante de domicilio reciente





Acudir personalmente a la notaría participante





Indicar nombres completos y relaciones de las personas a heredar





Tener una idea clara sobre cómo deseas repartir tus bienes





No es necesario llevar un borrador del testamento, ya que el notario te orientará durante la elaboración. En algunos casos, se solicita una cita previa, por lo que es recomendable llamar con anticipación.

En septiembre varias notarias ofrecen descuentos hasta del 50%/X|

¿Cuánto cuesta hacer un testamento en 2025?

Con el descuento, los precios pueden variar según la entidad. Por ejemplo:

En CDMX y Estado de México , se ofrecen tarifas desde $700 a $1,500 pesos





En otros estados puede llegar hasta los $2,000 pesos , dependiendo del tipo de testamento





Los adultos mayores, personas con discapacidad o en situación vulnerable suelen recibir tarifas aún más accesibles, algunas cercanas a los $500 pesos, además de atención en módulos móviles, DIF o brigadas comunitarias.

¿Por qué es importante aprovechar septiembre?

Hacer un testamento evita disputas familiares, reduce costos legales y ofrece tranquilidad para ti y tus seres queridos. Además, al ser una campaña respaldada por el gobierno federal, el trámite es totalmente seguro y legal.

Hacer tu testamento es más fácil de lo que se cree/Gobierno de México |

Y lo mejor: puedes modificarlo las veces que sea necesario en el futuro, si así lo deseas.

¿Dónde obtener más información?

Puedes consultar directamente en:

Tu notaría más cercana





Sitios oficiales como gob.mx/testamento





Canales del Colegio Nacional del Notariado Mexicano

