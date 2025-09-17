Aldo de Nigris rompe en llanto por su abuela… y luego explota contra Shiky

Tras más de 50 días de competencia, las cosas están que arden en La Casa de los Famosos, y un ejemplo claro fue lo vivido con Aldo de Nigris, quien pasó de romper en llanto al ver a su abuela, a protagonizar una fuerte discusión con su compañero Shiky.

Un momento emotivo que tocó corazones

Durante la última gala del reality show de Televisa ocurrió de todo: cine de terror, revelaciones y la definición de cómo serán las nominaciones de la semana. Pero sin duda, lo que robó cámara fue el momento de Aldo, quien ya estaba sensible tras haber recordado varias etapas de su vida en la sección La vida en fotos.

Aldo recibió la visita de su abuela Doña Lety/X: @LaCasaFamososMx

Lo más conmovedor fue cuando, a través de un nuevo Congelados, recibió la visita de su querida abuela, Doña Lety, también conocida como Doña Alegría. Ella entró a la casa para animarlo, decirle que está haciendo un gran papel y que todo Monterrey está orgulloso de él.

“Saludos, bendiciones a todos. No se muevan, por favor. Menos tú, mi amor. Soy la abuela de Aldo, un gusto. Te amo mucho, eres lo mejor de mi vida, no te muevas. Estás muy bien, eres un campeón, tu abuelo te manda saludos, todos están perfectos, Rambo feliz viéndote en la tele. Somos felices contigo y obviamente Toño... eres tú, no perdí a nadie, te tengo a ti”, expresó la señora, mientras Aldo, llorando, sólo la miraba sin moverse, pues hacerlo habría significado su nominación automática.

Aldo no pudo hablar ni abrazar a su abuela o sería nominado/X: @LaCasaFamososMx

El emotivo momento terminó en conflicto

Luego de la visita, el ambiente en La Casa de los Famosos cambió por completo. Shiky reclamó a los del equipo Noche (Aldo, Alexis, Abelito, Aarón y Mar) por haberlos excluido a él, Dalílah y Guana (del equipo Día), de comentar el momento con De Nigris.

“Danos la mano a nosotros también, no somos perros... No os cerréis, se siente muy feo”, dijo Shiky visiblemente afectado.

Aunque los del equipo Noche ofrecieron disculpas, la tensión no cedió. La conversación siguió en la sala, donde Shiky insistió en que su grupo fue dejado de lado, a pesar de que también se conmovieron hasta las lágrimas con la aparición de Doña Lety.

Shiky reclamó a los de Noche por haberlos excluido/X: @LaCasaFamososMx

“Se siente feísimo… Si estamos llorando contigo y de repente nos quitan, se siente, no nos quiten de aquí. Mar fue la que nos metió y hay momentos que también nos gustaría sentir”, insistió Shiky.

Ante esto, Alexis Ayala trató de calmar las aguas:

“Tienen razón y ya, no lo hagamos más grande de lo que es. Se les ofrece una disculpa, tienen toda la razón, el momento no fue pensado así”.

"No somos perros", Shiky le pide a Aldo, Mar, Alexis, Aarón y Abelito que no los excluyan



Aldo explota: “¡Acaba de venir mi abuela!”

La situación escaló cuando Aldo explotó y encaró a Shiky por seguir alegando, arruinando lo que para él fue un momento muy especial.

“Que estén hablando mam*das y peleándose, es que de verdad no le des más vueltas, acaba de venir mi abuela, fue una acción, les pedimos disculpas y ya, al chile te lo digo de corazón. Fue un momento bonito, acaba de venir un familiar”, reclamó visiblemente molesto Aldo de Nigris.