VIDEO: Habitantes de La Casa de los Famosos se enteran de la tragedia en Iztapalapa

Aunque llevan 50 días encerrados en La Casa de los Famosos, los participantes ya fueron informados de la tragedia ocurrida hace unos días en la alcaldía Iztapalapa, donde una pipa de gas explotó, dejando 13 personas muertas y varias decenas de lesionados.

La explosión de una pipa de hace unos días ya cobró la vida de 13 personas/X

Así ocurrió la tragedia en el Puente de La Concordia

Fue el pasado miércoles 10 de septiembre cuando, sobre el Puente de La Concordia, cerca de la estación del Metro Santa Martha Acatitla, una pipa que transportaba casi 50 mil litros de gas volcó y posteriormente explotó. El siniestro provocó una escena de horror: autos incendiados, personas quemadas y víctimas fatales.

Participantes se enteran a través del Clásico América vs Chivas

Al estar incomunicados y aislados del mundo exterior, los nueve habitantes del reality desconocían lo sucedido. Sin embargo, fue durante la noche del sábado que la producción del programa decidió proyectarles el Clásico del futbol mexicano entre América y Chivas.

Los famosos mostraron sorpresa por lo que se mencionó en la transmisión del Clásico/X: @LaCasaFamososMx

Previo al silbatazo inicial, se guardó un minuto de silencio, lo cual generó confusión entre los participantes.

“¿Qué pasó?"

“¿Qué desgracia ha pasado?”

“¿Cuál es el Puente de la Concordia?”

Fueron algunos de los comentarios de los habitantes, quienes mostraron preocupación e incertidumbre, especialmente después de que el narrador Andrés Vaca informara en la transmisión que varias personas habían fallecido.