Grito de Independencia 2025: ¿A qué hora es y por dónde ver el evento patrio?

Este 15 de septiembre se celebrará el 215 aniversario del Grito de Independencia y será una fecha doblemente histórica, pues será la primera vez que una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabece la ceremonia desde el balcón de Palacio Nacional. Millones de personas en México y el extranjero ya se preparan para seguir este momento simbólico que honra a los héroes patrios y que este año promete una celebración austera, pero emotiva.

Claudia Sheinbaum será la primera presidenta en dar el Grito de Independencia/Gobierno de México

Como ya es tradición, el acto central se desarrollará en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, mejor conocida como el Zócalo, donde se espera una gran afluencia. De acuerdo con lo anunciado por Sheinbaum, la ceremonia del Grito se llevará a cabo a las 23:00 horas del lunes 15 de septiembre y podrá seguirse completamente en vivo.

Conciertos en el Zócalo y actividades culturales

Las actividades comenzarán desde las 20:00 horas con un concierto gratuito en el Zócalo capitalino encabezado por La Arrolladora Banda El Limón, además de las presentaciones especiales de Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza. Se espera una noche llena de música, orgullo patrio y ambiente familiar.

La Arrolladora encabezará el concierto de este 15 de septiembre en el Zócalo/X

Una vez concluido el espectáculo musical, la presidenta Claudia Sheinbaum saldrá al balcón del Palacio Nacional para dar el Grito de Independencia, con la tradicional campana, las arengas y el cierre con fuegos artificiales. El evento culminará con el Himno Nacional y un show visual que podrá apreciarse desde distintos puntos del Centro Histórico.

¿Dónde ver el Grito de Independencia?

Si no puedes acudir al Zócalo, la ceremonia podrá verse en vivo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México, así como por los principales canales de televisión abierta como Televisa, TV Azteca y Canal Once, que transmitirán toda la cobertura del evento.

Miles se darán cita en el Zócalo y quien no lo haga podrá ver el evento por televisión/Gobierno CDMX

Sheinbaum confirmó que este año no habrá invitados especiales más allá de su gabinete legal y ampliado. La mandataria llamó a todos los mexicanos a sumarse a esta conmemoración, que representa uno de los momentos más emblemáticos de la historia nacional.