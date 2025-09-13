Ley Seca en CDMX: Multas y sanciones por violar la norma este 15 y 16 de septiembre

Con motivo de las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, la Ciudad de México implementará la Ley Seca en distintas alcaldías para prevenir incidentes durante las Fiestas Patrias. Las autoridades capitalinas advirtieron que quienes incumplan enfrentarán multas económicas, arresto administrativo o incluso clausura de establecimientos.

¿Dónde aplicará la Ley Seca?

Tláhuac : la prohibición será total el 15 y 16 de septiembre, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas .

Magdalena Contreras: la restricción aplicará únicamente en la colonia Pueblo de San Nicolás Totolapan, a partir de las 18:00 horas.

Las autoridades señalaron que otras alcaldías podrían sumarse en las próximas horas, por lo que se recomienda a la población mantenerse al tanto de los avisos en la Gaceta Oficial de la CDMX.

Excepciones

La medida no será aplicable en todos los establecimientos. Los negocios de impacto vecinal que expendan alimentos preparados podrán vender alcohol al copeo, siempre que cuenten con autorización y respeten los horarios establecidos en su permiso. Esta excepción no incluye botanas ni bebidas para llevar.

La multa no es la única consecuencia/iStock

Multas para ciudadanos

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, las sanciones por consumir o vender alcohol en lugares no autorizados son:

Multa económica de 21 a 30 UMAs (entre $2,375.94 y $3,394.20 pesos ).

Arresto administrativo de 25 a 36 horas .

Trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

El arresto administrativo tiene una duración máxima de 36 horas/iStock

Multas para comercios

Los establecimientos mercantiles que incumplan con la Ley Seca enfrentarán sanciones mucho más severas: