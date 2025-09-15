Así será la banda presidencial que portará Sheinbaum para su primer Grito de Independencia

Este 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará su primer Grito de Independencia como jefa del Ejecutivo (23.00 horas), y lo hará con una prenda cargada de simbolismo y precisión: la banda presidencial confeccionada especialmente para ella, con los más altos estándares y detalle artesanal por parte de mujeres militares de la Sedena.

El proceso de confección de la banda no fue cualquier cosa. Todo ocurrió en las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena, ubicadas en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde un equipo de operarias militares dedicó varios días a construir esta insignia con exactitud milimétrica y apego legal.

Fueron 10 días los que se necesitaron para elaborar la banda presidencial/Presidencia de México

Paso a paso: así se elaboró la banda presidencial

La creación de la banda presidencial tomó 10 días y contempló al menos 27 operaciones de costura y acabados manuales, según reveló la Secretaría de la Defensa Nacional.

Selección y corte de tela: Se usaron tres piezas de raso americano en colores verde, blanco y rojo, que fueron cortadas con precisión para formar la base de la banda. Costura con hilo de poliéster: Las piezas se unieron mediante costura especializada y luego se sometieron a un planchado cuidadoso, dando como resultado una prenda impecable. Bordado del escudo nacional: Este fue el paso más minucioso. Se utilizó hilo canutillo en tonos dorado y plata, y el bordado fue hecho completamente a mano, con un total de 32 horas de trabajo artesanal. Nombre bordado por primera vez: Por primera vez en la historia de México, el nombre de una presidenta fue bordado a máquina en la parte posterior de la banda. Ajuste personalizado: Para que la prenda tuviera caída perfecta sobre el cuerpo de Sheinbaum, se usó un maniquí con sus medidas exactas, donde se verificó el porte de la banda antes de su entrega.

La banda lleva el nombre de la presidenta de México/Presidencia de México

Las responsables de este trabajo fueron las militares Laura Jocelyn Velázquez Cruz (sargento segundo operario), Evangelina Rentería de la Cruz (soldado operario) y Tonantzi Blancas Constantino (soldado operario), todas adscritas a la Sedena.

Protección y entrega

Una vez terminada, la prenda fue depositada en un estuche especial de madera con ventanas de cristal, también hecho por personal castrense. Este contenedor garantiza su resguardo, permite su transporte seguro y permite observar la insignia sin necesidad de abrir el resguardo.

La banda mantiene el diseño legal vigente desde 2018, con el color verde en la parte superior, tal como lo establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. La entrega formal de la prenda se hará apenas unas horas antes de la ceremonia del Grito, directamente en Palacio Nacional.

Este será el primer Grito de Independencia encabezado por una mujer presidenta en la historia del país, y la banda presidencial —más que un adorno— es un símbolo de la investidura, confeccionado con orgullo, técnica y sentido patriótico.