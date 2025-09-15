Premios Emmys 2025: Lista completa de ganadores

La edición 77 de los Premios Emmy no fue una más. La ceremonia, celebrada este fin de semana, no solo premió lo mejor de la televisión en 2025, también rompió récords, hizo historia con representaciones diversas y dejó claro que el streaming sigue siendo el rey.
Producciones como The Studio, Severance, The Pitt y Adolescence no solo se llevaron las estatuillas, también marcaron nuevos hitos en la industria.
Entre comedias irreverentes, dramas oscuros y series limitadas que dejaron huella, la competencia fue más reñida que nunca.
Seth Rogen, Jean Smart y un Emmy para la diversidad
Una de las sorpresas de la noche fue la victoria de Seth Rogen como Mejor Actor de Comedia, coronando su transición de comediante irreverente a intérprete reconocido. Por su parte, Jean Smart volvió a brillar en Hacks, alcanzando su sexto Emmy y reafirmando su lugar como una leyenda viva de la TV.
Pero el momento que más resonó en la audiencia fue la victoria de Tramell Tillman, quien se convirtió en el primer hombre negro en ganar como Actor de Reparto en Drama, por su papel en Severance. Un logro que fue recibido con una ovación de pie y que marca un precedente importante para la inclusión en Hollywood.
Streaming mata televisión (otra vez)
Las plataformas digitales arrasaron con las nominaciones y los premios. Apple TV+, Netflix y HBO Max dejaron sin aliento a las cadenas tradicionales, confirmando que el futuro del entretenimiento sigue en línea.
Títulos como The Studio y Adolescence lograron en una temporada lo que antes tomaba años: prestigio, impacto cultural y una lluvia de premios. Lo que antes era territorio exclusivo de las grandes cadenas, ahora pertenece a quienes logran conectar rápido, fuerte y global.
Las reinas del drama: Severance y The Pitt
- Mejor Serie de Drama: The Pitt (HBO Max)
- Mejor Actor en Drama: Noah Wyle, por The Pitt
- Mejor Actriz en Drama: Britt Lower, por Severance
- Mejor Actor de Reparto en Drama: Tramell Tillman, por Severance
- (Dato histórico: es el primer hombre negro en ganar en esta categoría)
Severance acumuló 8 premios, consolidándose como una de las producciones más sólidas del año.
La comedia fue para The Studio (y Seth Rogen)
- Mejor Serie de Comedia: The Studio (Apple TV+)
- Mejor Actor en Comedia: Seth Rogen, por The Studio
- Mejor Actriz en Comedia: Jean Smart, por Hacks
- Ya suma 4 Emmys como protagonista y 6 en total en su carrera.
- The Studio rompió récord con *13 estatuillas en una sola temporada.
Adolescence arrasó en series limitadas
- Mejor Serie Limitada o Antología: Adolescence (Netflix)
- Mejor Actor en Serie Limitada: Stephen Graham, por Adolescence
- Mejor Actriz en Serie Limitada: Cristin Milioti, por The Penguin
- Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada: Owen Cooper, por Adolescence
- Con solo 15 años, se convirtió en el ganador más joven en esa categoría
- Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada: Erin Doherty, por Adolescence
Otros momentos que marcaron la noche
- Adolescence sumó un total de 6 premios, confirmando su dominio en la categoría más competida.
- The Penguin, producción spin-off del universo Batman, consagró a Cristin Milioti como una de las actrices del momento.
- El regreso de Noah Wyle a los reflectores con The Pitt fue uno de los momentos más comentados.