Premios Emmys 2025: Lista completa de ganadores

La edición 77 de los Premios Emmy no fue una más. La ceremonia, celebrada este fin de semana, no solo premió lo mejor de la televisión en 2025, también rompió récords, hizo historia con representaciones diversas y dejó claro que el streaming sigue siendo el rey.

Producciones como The Studio, Severance, The Pitt y Adolescence no solo se llevaron las estatuillas, también marcaron nuevos hitos en la industria.

Entre comedias irreverentes, dramas oscuros y series limitadas que dejaron huella, la competencia fue más reñida que nunca.

Seth Rogen ganó premio al mejor actor de comedia/AP

Seth Rogen, Jean Smart y un Emmy para la diversidad

Una de las sorpresas de la noche fue la victoria de Seth Rogen como Mejor Actor de Comedia, coronando su transición de comediante irreverente a intérprete reconocido. Por su parte, Jean Smart volvió a brillar en Hacks, alcanzando su sexto Emmy y reafirmando su lugar como una leyenda viva de la TV.

Pero el momento que más resonó en la audiencia fue la victoria de Tramell Tillman, quien se convirtió en el primer hombre negro en ganar como Actor de Reparto en Drama, por su papel en Severance. Un logro que fue recibido con una ovación de pie y que marca un precedente importante para la inclusión en Hollywood.

Streaming mata televisión (otra vez)

Las plataformas digitales arrasaron con las nominaciones y los premios. Apple TV+, Netflix y HBO Max dejaron sin aliento a las cadenas tradicionales, confirmando que el futuro del entretenimiento sigue en línea.

Títulos como The Studio y Adolescence lograron en una temporada lo que antes tomaba años: prestigio, impacto cultural y una lluvia de premios. Lo que antes era territorio exclusivo de las grandes cadenas, ahora pertenece a quienes logran conectar rápido, fuerte y global.





The Studio hizo historia al llevarse 13 premios en la noche/AP

Las reinas del drama: Severance y The Pitt

Mejor Serie de Drama : The Pitt (HBO Max)

: The Pitt (HBO Max) Mejor Actor en Drama : Noah Wyle , por The Pitt

: , por The Pitt Mejor Actriz en Drama : Britt Lower , por Severance

: , por Severance Mejor Actor de Reparto en Drama : Tramell Tillman , por Severance (Dato histórico: es el primer hombre negro en ganar en esta categoría)

: , por Severance

Severance acumuló 8 premios, consolidándose como una de las producciones más sólidas del año.



La comedia fue para The Studio (y Seth Rogen)

Mejor Serie de Comedia : The Studio (Apple TV+)

: The Studio (Apple TV+) Mejor Actor en Comedia : Seth Rogen , por The Studio

: , por The Studio Mejor Actriz en Comedia : Jean Smart , por Hacks Ya suma 4 Emmys como protagonista y 6 en total en su carrera.

: , por Hacks The Studio rompió récord con *13 estatuillas en una sola temporada.

Adolescence arrasó en series limitadas

Mejor Serie Limitada o Antología : Adolescence (Netflix)

: Adolescence (Netflix) Mejor Actor en Serie Limitada : Stephen Graham , por Adolescence

: , por Adolescence Mejor Actriz en Serie Limitada : Cristin Milioti , por The Penguin

: , por The Penguin Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada : Owen Cooper , por Adolescence Con solo 15 años , se convirtió en el ganador más joven en esa categoría

: , por Adolescence Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada: Erin Doherty, por Adolescence

Owen Cooper se llevó un Premio Emmy con apenas 15 años/AP

Otros momentos que marcaron la noche