Detienen en Morelia al chofer del autobús arrollado por tren en Atlacomulco; enfrenta cargos por homicidio

El presunto responsable del trágico accidente ocurrido el 8 de septiembre en Atlacomulco fue detenido. Gustavo Alfredo “N”, conductor del autobús de la línea Herradura de Plata que fue arrollado por un tren, fue capturado en Villas del Pedregal, Morelia, Michoacán, en un operativo coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal.

Tras el choque, el conductor huyó del lugar, lo que llevó a las autoridades a emitir una orden de aprehensión. / RS

El percance dejó 10 personas sin vida y más de 50 lesionadas, convirtiéndose en uno de los accidentes más graves del año en la región. De acuerdo con las investigaciones, el chofer enfrentará cargos por homicidio y lesiones, al ser considerado responsable de la tragedia que conmocionó al Estado de México.

Testigos del siniestro relataron que el autobús quedó detenido sobre las vías del tren y que el conductor habría intentado ganarle el paso al convoy, lo que provocó la embestida. La fuerza del impacto destrozó gran parte de la unidad y dejó a decenas de pasajeros atrapados.

Testigos del siniestro relataron que el autobús quedó detenido sobre las vías del tren . / RS

Tras el choque, el conductor huyó del lugar, lo que llevó a las autoridades a emitir una orden de aprehensión. Ahora, será trasladado al Estado de México para presentarse ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Protección Civil estatal informó que los heridos fueron trasladados a distintos hospitales para su atención médica, mientras que la empresa Herradura de Plata aseguró que mantiene colaboración con las autoridades y brinda apoyo psicológico y económico a las familias de las víctimas.

Testigos del siniestro relataron que el autobús quedó detenido sobre las vías del tren . / RS