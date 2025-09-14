Detienen en Morelia al chofer del autobús arrollado por tren en Atlacomulco; enfrenta cargos por homicidio

Gustavo Alfredo “N” fue capturado en Michoacán tras el accidente que dejó 10 muertos y más de 50 heridos en la carretera Atlacomulco–Maravatío; será trasladado al Estado de México para audiencia inicial

Detienen en Morelia al chofer del autobús arrollado por tren en Atlacomulco; enfrenta cargos por homicidio
El percance dejó 10 personas sin vida y más de 50 lesionadas. | X
Mariana Alcántara Contreras
14 de Septiembre de 2025

El presunto responsable del trágico accidente ocurrido el 8 de septiembre en Atlacomulco fue detenido. Gustavo Alfredo “N”, conductor del autobús de la línea Herradura de Plata que fue arrollado por un tren, fue capturado en Villas del Pedregal, Morelia, Michoacán, en un operativo coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal.

Tras el choque, el conductor huyó del lugar, lo que llevó a las autoridades a emitir una orden de aprehensión. / RS
Tras el choque, el conductor huyó del lugar, lo que llevó a las autoridades a emitir una orden de aprehensión. / RS

El percance dejó 10 personas sin vida y más de 50 lesionadas, convirtiéndose en uno de los accidentes más graves del año en la región. De acuerdo con las investigaciones, el chofer enfrentará cargos por homicidio y lesiones, al ser considerado responsable de la tragedia que conmocionó al Estado de México.

Testigos del siniestro relataron que el autobús quedó detenido sobre las vías del tren y que el conductor habría intentado ganarle el paso al convoy, lo que provocó la embestida. La fuerza del impacto destrozó gran parte de la unidad y dejó a decenas de pasajeros atrapados.

Testigos del siniestro relataron que el autobús quedó detenido sobre las vías del tren . / RS
Testigos del siniestro relataron que el autobús quedó detenido sobre las vías del tren . / RS

Tras el choque, el conductor huyó del lugar, lo que llevó a las autoridades a emitir una orden de aprehensión. Ahora, será trasladado al Estado de México para presentarse ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Protección Civil estatal informó que los heridos fueron trasladados a distintos hospitales para su atención médica, mientras que la empresa Herradura de Plata aseguró que mantiene colaboración con las autoridades y brinda apoyo psicológico y económico a las familias de las víctimas.

Testigos del siniestro relataron que el autobús quedó detenido sobre las vías del tren . / RS
Testigos del siniestro relataron que el autobús quedó detenido sobre las vías del tren . / RS

TE PUEDE INTERESAR

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; solo habrá acto cívico en Culiacán

Contra | 14/09/2025

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; solo habrá acto cívico en Culiacán
Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 15 al 19 de septiembre de 2025

Contra | 14/09/2025

Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 15 al 19 de septiembre de 2025
¿No que de Iztapalapa para el mundo? Critican a Los Ángeles Azules por ignorar explosión de la pipa

Contra | 14/09/2025

¿No que de Iztapalapa para el mundo? Critican a Los Ángeles Azules por ignorar explosión de la pipa
Te recomendamos
Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; solo habrá acto cívico en Culiacán
Seguridad
Nacional

LO ÚLTIMO

 