Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 15 al 19 de septiembre de 2025

La astróloga Mhoni Vidente ha compartido sus predicciones para cada signo del zodiaco para la semana

Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 15 al 19 de septiembre de 2025
Descubre los Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana. | X
Mariana Alcántara Contreras
14 de Septiembre de 2025

La astróloga Mhoni Vidente ha compartido sus predicciones para cada signo del zodiaco para la semana del 15 al 19 de septiembre de 2025. A continuación, se presentan las orientaciones astrológicas para cada signo, incluyendo consejos sobre amor, trabajo, salud y aspectos espirituales.

Aries

Semana de alerta para revisar contratos, compras y compromisos importantes. Podrían surgir oportunidades económicas, pero es fundamental leer bien todo antes de firmar. Evita discusiones innecesarias y cuida tu salud digestiva.

Los horóscopos son predicciones o interpretaciones basadas en la posición de los astros y planetas en el momento del nacimiento de una persona./ Pixabay
Los horóscopos son predicciones o interpretaciones basadas en la posición de los astros y planetas en el momento del nacimiento de una persona./ Pixabay

Tauro

Llegan ingresos inesperados por ventas, bonos o recompensas, pero es momento de administrar bien el dinero. Evita prestar o pedir fiado. Atiende molestias en la espalda o dolor de cabeza y descansa mejor para evitar tensión acumulada.

Géminis

Momento de ser discreto: cuida con quién compartes tus planes, pues podrías enfrentar chismes o envidias. Trámites de visas, viajes o mudanzas se aceleran. En el amor, es buena semana para poner límites y ordenar tus emociones.

Cáncer

La energía de esta semana favorece la estabilidad emocional. Toma decisiones importantes que estabas postergando, especialmente en el trabajo. Se acercan pequeñas reuniones y viajes cortos que traerán buenas noticias.

La pitonisa ofrece sus predicciones para este mes de junio. / RS
La pitonisa ofrece sus predicciones para este mes de junio. / RS

Leo

Energía de liderazgo: serás el centro de atención en reuniones o proyectos laborales. Controla tu carácter para evitar conflictos. Cuida tus gastos y evita compras impulsivas. Busca actividades que te ayuden a liberar estrés.

Virgo

Semana de introspección y organización. Es momento de planear metas de largo plazo y poner en orden finanzas y documentos. Cuida tu sistema nervioso y evita desveladas. Tu energía creativa estará muy alta.

Libra

Vienen días de acuerdos positivos y reconciliaciones. Si tienes pareja, podrían tomar decisiones importantes juntos. Si estás soltero, nuevas personas llegarán a tu vida. Atiende la alimentación para evitar malestares estomacales.

Escorpión

Se presenta un cambio importante en lo laboral: oportunidades de ascenso o de iniciar proyectos propios. Administra bien el dinero que llega. En el amor, se recomienda hablar claro y no guardar rencores.

Sagitario

La semana trae dinamismo, viajes o invitaciones inesperadas. Puede haber cambios en la rutina de trabajo, mantente flexible. Evita conflictos con compañeros o socios. Buen momento para retomar hábitos de ejercicio.Cada signo zodiacal, que corresponde a un período del año, tiene características y rasgos asociados. | Pixabay

Cada signo zodiacal, que corresponde a un período del año, tiene características y rasgos asociados. | Pixabay

 

Capricornio

Recibirás noticias relacionadas con trámites o pagos pendientes. Cuida la relación con tu familia, podrían surgir diferencias que deben resolverse con calma. Procura descansar más para evitar agotamiento físico.

Acuario

Semana para definir metas y enfocarte en tus planes personales. Si estabas esperando respuesta sobre un proyecto, podría llegar. En el amor, evita malentendidos y escucha más a tu pareja.

Piscis

Habrá oportunidades de crecimiento en lo profesional. Mantente atento a propuestas que podrían abrirte puertas. En lo personal, busca espacios de relajación y evita cargar tensiones emocionales de otros.

 

 

TE PUEDE INTERESAR

¿No que de Iztapalapa para el mundo? Critican a Los Ángeles Azules por ignorar explosión de la pipa

Contra | 14/09/2025

¿No que de Iztapalapa para el mundo? Critican a Los Ángeles Azules por ignorar explosión de la pipa
Prevén fuertes lluvias el lunes y martes en múltiples estados del país

Contra | 14/09/2025

Prevén fuertes lluvias el lunes y martes en múltiples estados del país
¿Adrián Marcelo se divorcia? Influencer acepta crisis en su matrimonio

Contra | 14/09/2025

¿Adrián Marcelo se divorcia? Influencer acepta crisis en su matrimonio
Te recomendamos
¿No que de Iztapalapa para el mundo? Critican a Los Ángeles Azules por ignorar explosión de la pipa
Tendencias
Mundo

LO ÚLTIMO

 