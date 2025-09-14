¿Adrián Marcelo se divorcia? Influencer acepta crisis en su matrimonio

El influencer Adrián Marcelo nuevamente es noticia, aunque en esta ocasión no es por alguna opinión polémica o controversia con otra figura pública, sino porque el exparticipante de La Casa de los Famosos reveló que vive una crisis en su matrimonio, dando a entender que incluso no descarta el divorcio.

El influencer reconoció que pasa una crisis en su matrimonio/IG: @adrianmarcelo10

Fue en una reciente entrevista que concedió a la actriz y modelo Judith Grace para su canal de YouTube, que el influencer regiomontano confesó el mal momento que atraviesa con su esposa, Karina Puente, todo a consecuencia de la obsesión que le generó su trabajo y el proyecto del año pasado en La Casa de los Famosos.

“Te voy a ser sincero también, no puedo ahondar. Ahora que hablas de mi esposa, pues estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me movió. Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y obsesionarme tanto con satisfacer la imagen que se tenía de mí de irreverente, de una persona que produce momentos de júbilo, entonces me salió mal este proyecto”, declaró Adrián Marcelo.

El conductor dijo no saber qué pasará en su matrimonio/IG: @karybridge

Un paso difícil tras su paso por La Casa de los Famosos

Cabe recordar que Adrián Marcelo abandonó el reality en su edición 2024 tras una serie de polémicas dentro de la casa, principalmente por sus peleas con Arath de la Torre y Gala Montes, esta última quien lo acusó en reiteradas ocasiones de ser “misógino” y un “potencial feminicida”. Estas situaciones generaron cancelaciones y una mala imagen para el creador de contenido.

Karina Puente guarda silencio, pero marca distancia

Por su parte, Karina Puente, en medio de esta polémica por la crisis matrimonial, se manifestó en redes sociales compartiendo varias historias de Instagram. Sin embargo, en ninguna de ellas fijó una postura ni se dejó ver con el influencer.

Karina Puente mientras tanto está de viaje sola por Nueva York/IG: @karybridge

La joven regiomontana presumió un viaje a Nueva York con motivo del evento Fashion Week, sin la compañía de Adrián Marcelo. Llama la atención que en su muro de Instagram, la última foto que publicó junto al influencer data de agosto de 2024, es decir, hace más de un año.