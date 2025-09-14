¿Sabes qué es el MTU y cómo cambiarán tus transferencias bancarias en México?

A partir del 1 de octubre de 2025, los bancos deberán permitir que sus clientes configuren el Monto Transaccional del Usuario (MTU)

¿Sabes qué es el MTU y cómo cambiarán tus transferencias bancarias en México?
El MTU podrá configurarse y modificarse cuantas veces sea necesario desde la aplicación móvil. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
14 de Septiembre de 2025

A partir del 1 de octubre de 2025 entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU), una nueva medida impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que cada persona establezca un límite máximo en sus operaciones digitales.

Con esta medida, las autoridades buscan reforzar la seguridad de las transferencias electrónicas. / Pixabay
Con esta medida, las autoridades buscan reforzar la seguridad de las transferencias electrónicas. / Pixabay

El MTU permitirá controlar el monto tope de transferencias electrónicas como SPEI, pagos de servicios, CoDi y Dimo. La finalidad es mejorar la seguridad y reducir riesgos de fraude en las operaciones en línea.

Los bancos estarán obligados a habilitar la opción para que los usuarios configuren este monto a partir de esa fecha. En caso de no realizar la configuración, la institución financiera aplicará un límite automático equivalente a 1,500 UDIS, lo que actualmente representa alrededor de 12,800 pesos.

El MTU permitirá controlar el monto tope de transferencias electrónicas como SPEI. / Pixabay
El MTU permitirá controlar el monto tope de transferencias electrónicas como SPEI. / Pixabay

Cada cliente podrá modificar el MTU cuando lo considere necesario desde la app de su banco, la banca en línea o cualquier canal digital autorizado. Esto da flexibilidad para aumentar o reducir el límite en función de las necesidades de cada persona.

Con esta medida, las autoridades buscan reforzar la seguridad de las transferencias electrónicas y fomentar una mayor cultura de prevención entre los usuarios de la banca digital.

Esto da flexibilidad para aumentar o reducir el límite en función de las necesidades de cada persona. / Pixabay

Esto da flexibilidad para aumentar o reducir el límite en función de las necesidades de cada persona. / Pixabay

 

TE PUEDE INTERESAR

¿Qué es la Ley Tupperware? Beneficiará a más de 3 millones de familias en México

Contra | 14/09/2025

¿Qué es la Ley Tupperware? Beneficiará a más de 3 millones de familias en México
Suman 16 muertes tras choque múltiple en la carretera Mérida-Campeche

Contra | 14/09/2025

Suman 16 muertes tras choque múltiple en la carretera Mérida-Campeche
VIDEO: Habitantes de La Casa de los Famosos se enteran de la tragedia en Iztapalapa

Contra | 14/09/2025

VIDEO: Habitantes de La Casa de los Famosos se enteran de la tragedia en Iztapalapa
Te recomendamos
¿Qué es la Ley Tupperware? Beneficiará a más de 3 millones de familias en México
Tendencias
Mundo

LO ÚLTIMO

 