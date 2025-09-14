¿Sabes qué es el MTU y cómo cambiarán tus transferencias bancarias en México?

A partir del 1 de octubre de 2025 entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU), una nueva medida impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que cada persona establezca un límite máximo en sus operaciones digitales.

El MTU permitirá controlar el monto tope de transferencias electrónicas como SPEI, pagos de servicios, CoDi y Dimo. La finalidad es mejorar la seguridad y reducir riesgos de fraude en las operaciones en línea.

Los bancos estarán obligados a habilitar la opción para que los usuarios configuren este monto a partir de esa fecha. En caso de no realizar la configuración, la institución financiera aplicará un límite automático equivalente a 1,500 UDIS, lo que actualmente representa alrededor de 12,800 pesos.

Cada cliente podrá modificar el MTU cuando lo considere necesario desde la app de su banco, la banca en línea o cualquier canal digital autorizado. Esto da flexibilidad para aumentar o reducir el límite en función de las necesidades de cada persona.

