¿Qué es la Ley Tupperware? Beneficiará a más de 3 millones de familias en México

Proponen reforma para beneficiar a las mujeres que se ganan la vida con ventas por catálogo

Ahora se busca beneficiar a las mujeres que venden por catálogo. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
14 de Septiembre de 2025

En México, más de tres millones de familias viven de las ventas por catálogo, una actividad que, aunque es un trabajo común, hasta ahora no cuenta con reconocimiento legal ni prestaciones laborales. Eso podría cambiar pronto gracias a una nueva propuesta en el Senado, mejor conocida como Ley Tupperware, que busca asegurar derechos laborales para quienes venden productos como cosméticos, utensilios de cocina o perfumes casa por casa.

La iniciativa fue presentada por la senadora Cynthia López Castro, quien subió a tribuna con varios catálogos en mano y lanzó una frase contundente: “Vender por catálogo es un trabajo, y debe ser un trabajo digno”. La propuesta plantea modificar el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo para reconocer formalmente esta modalidad como una relación laboral. Y no solo eso, también obligaría a las empresas a otorgar seguridad social, pensión y atención médica a quienes participan en este tipo de comercio directo.
¿Por qué es importante?

Según la senadora, la mayoría de quienes venden por catálogo son mujeres de alrededor de 50 años, muchas de ellas jefas de familia que combinan esta actividad con otras responsabilidades del hogar. El ingreso promedio va de mil a 4 mil 500 pesos al mes, lo que las deja en la informalidad y sin acceso a servicios básicos como salud o retiro digno.

La propuesta ya fue turnada a comisiones del Senado, donde se analizará su viabilidad e impacto tanto para empresas como para las trabajadoras. No se contempla un impuesto adicional ni carga fiscal para las vendedoras; por el contrario, busca formalizar su situación sin afectar el modelo económico de las marcas.

Siguiendo el ejemplo de CDMX

López Castro recordó que la Ciudad de México ya dio un paso adelante al brindar cobertura de seguridad social a trabajadores de apps como repartidores, por lo que ahora la mira está puesta en las vendedoras por catálogo, un sector históricamente ignorado y feminizado. La senadora confía en que la iniciativa será el comienzo de un cambio más amplio para garantizar empleo digno a quienes han estado trabajando fuera del marco legal por años.

