¿Qué es la Ley Tupperware? Beneficiará a más de 3 millones de familias en México

En México, más de tres millones de familias viven de las ventas por catálogo, una actividad que, aunque es un trabajo común, hasta ahora no cuenta con reconocimiento legal ni prestaciones laborales. Eso podría cambiar pronto gracias a una nueva propuesta en el Senado, mejor conocida como Ley Tupperware, que busca asegurar derechos laborales para quienes venden productos como cosméticos, utensilios de cocina o perfumes casa por casa.

Son miles de mujeres en México las que se ganan la vida de esta manera/Pixabay

La senadora Cynthia López está promoviendo esta reforma que beneficia al comercio informal/X

¿Por qué es importante?

La iniciativa fue presentada por la senadora, quien subió a tribuna con varios catálogos en mano y lanzó una frase contundente: “Vender por catálogo es un trabajo, y debe ser un trabajo digno”. La propuesta planteapara reconocer formalmente esta modalidad como una relación laboral. Y no solo eso, también obligaría a las empresas a otorgara quienes participan en este tipo de comercio directo.

Según la senadora, la mayoría de quienes venden por catálogo son mujeres de alrededor de 50 años, muchas de ellas jefas de familia que combinan esta actividad con otras responsabilidades del hogar. El ingreso promedio va de mil a 4 mil 500 pesos al mes, lo que las deja en la informalidad y sin acceso a servicios básicos como salud o retiro digno.

La propuesta ya fue turnada a comisiones del Senado, donde se analizará su viabilidad e impacto tanto para empresas como para las trabajadoras. No se contempla un impuesto adicional ni carga fiscal para las vendedoras; por el contrario, busca formalizar su situación sin afectar el modelo económico de las marcas.

Serían 3 millones de familias las beneficiadas con esta reforma/Pixabay

Siguiendo el ejemplo de CDMX

López Castro recordó que la Ciudad de México ya dio un paso adelante al brindar cobertura de seguridad social a trabajadores de apps como repartidores, por lo que ahora la mira está puesta en las vendedoras por catálogo, un sector históricamente ignorado y feminizado. La senadora confía en que la iniciativa será el comienzo de un cambio más amplio para garantizar empleo digno a quienes han estado trabajando fuera del marco legal por años.