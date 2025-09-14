Suman 16 muertes tras choque múltiple en la carretera Mérida-Campeche

Un fuerte accidente se registró la tarde del sábado en la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 127 en el tramo Kopomá-Chocholá. De acuerdo con reportes oficiales, el número de víctimas mortales ascendió a 16, la mayoría originarias de Calkiní y Hecelchakán, Campeche.

El siniestro involucró una Urvan de transporte público, un vehículo particular tipo Ikon y un camión de carga con doble remolque que transportaba cervezas. Según los primeros informes, la Urvan chocó por alcance contra el Ikon, perdió el control e invadió el carril contrario, donde fue embestida de frente por el tráiler. El impacto provocó que la unidad de transporte se incendiara, dejando a varias personas atrapadas en el interior.

Hasta el momento, se han identificado solo cinco de los cuerpos de las 16 víctimas. Autoridades estatales habilitaron líneas de atención para familiares y coordinan la entrega de restos desde la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Además, el municipio de Calkiní puso a disposición transporte y apoyo logístico para los deudos.

Las investigaciones continúan para determinar si el accidente fue ocasionado por exceso de velocidad, condiciones de la vía o posibles fallas mecánicas.

Este trágico hecho ha generado movilización de cuerpos de emergencia y personal de protección civil, quienes trabajan para restablecer el tránsito en la zona y brindar atención psicológica y médica a los sobrevivientes y familiares afectados.

