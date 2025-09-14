Concierto de Oasis activa el motor turístico de CDMX y deja hasta mil millones de pesos

La Ciudad de México se convirtió en epicentro del turismo y el entretenimiento gracias al regreso de Oasis. De acuerdo con el comunicado de OCESA, las dos presentaciones en el Estadio GNP

Seguros dejaron una derrama económica estimada entre 850 y 1,000 millones de pesos, beneficiando de forma directa a sectores como transporte, hospedaje, alimentos y entretenimiento.

En materia turística, se proyectó una ocupación hotelera cercana al 80% en las zonas aledañas al recinto, con gran afluencia en las principales colonias cercanas.

El informe detalla que los conciertos atrajeron visitantes de distintos estados de la República —como Nuevo León, Jalisco, Baja California y Yucatán—, así como público internacional de Reino Unido, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

ITS GOOD TO BE BACK pic.twitter.com/lOJ4MM9h3u — Oasis (@oasis) September 14, 2025

De acuerdo con datos de Ticketmaster México, el 50% de los asistentes provenía de fuera de la Ciudad y el Estado de México, mientras que el 10% fue público extranjero, procedente de 79 países y más de 220 ciudades del mundo.

Estas cifras consolidan a la capital como uno de los destinos más importantes de Latinoamérica para espectáculos masivos, generando beneficios significativos para la economía local y el sector turístico.

