Beca Rita Cetina 2026: Revelan calendario y requisitos de inscripción

La espera terminó. La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló el calendario oficial para el registro de estudiantes de primaria a la Beca Rita Cetina 2026, un apoyo económico bimestral que busca evitar la deserción escolar en alumnos de escuelas públicas prioritarias.

Este programa social —uno de los más importantes de la administración actual— beneficiará a más de 11 millones de niños y niñas que cursan la primaria, aunque su incorporación se hará por etapas a lo largo del próximo año.

¿Cuándo son las inscripciones?

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que las inscripciones se realizarán en dos fases, según el grado escolar:

Enero 2026 : Se registrarán estudiantes de 6°, 5° y 4° de primaria .

: Se registrarán estudiantes de . Septiembre 2026: Se incorporarán los alumnos de 3°, 2° y 1° grado.

Con estas fechas, se prevé que la beca alcance un total de 21.6 millones de beneficiarios, al sumar también a estudiantes de secundaria.

¿Dónde y cómo hacer el registro?

El trámite será 100% en línea, a través de una convocatoria que emitirá la Coordinación Nacional de Becas. Madres, padres o tutores deberán estar pendientes del portal oficial y redes sociales del gobierno, donde se habilitará el sistema de inscripción.

Requisitos para acceder a la beca

Los solicitantes deberán reunir la siguiente documentación:

Del tutor o tutora:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (máximo 3 meses de antigüedad)

Del estudiante:

CURP

El monto del apoyo es de $1,900 pesos bimestrales. Si en el hogar hay más de un estudiante en secundaria, se otorgarán $700 pesos adicionales por cada uno.

¿Y preescolar?

Hasta ahora, la SEP no ha confirmado fecha de registro para los alumnos de preescolar, por lo que se estima que su incorporación ocurra hasta 2027. Las autoridades recomendaron a padres y madres de este nivel educativo mantenerse atentos a futuros anuncios.