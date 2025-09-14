Prevén fuertes lluvias el lunes y martes en múltiples estados del país

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias de hasta 150 mm, rachas de viento y oleaje elevado en el Pacífico

Se recomienda tomar precauciones por descenso de temperatura en zonas serranas. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
14 de Septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este lunes y martes se presentarán lluvias de diversa intensidad en gran parte del país, acompañadas de fuertes vientos, oleaje elevado en el Pacífico y descenso de temperatura en regiones montañosas.

Para el lunes, se prevén lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México y Morelos. Además, se esperan chubascos (5 a 25 mm) en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. / Pixabay
El organismo también advirtió que para el martes se presentarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Mientras que estados como Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm).

Asimismo, se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h en entidades del norte y centro del país, además de oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

 

 

Las temperaturas mínimas podrían descender a entre 0 y -5 °C en zonas serranas de Durango, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos o zonas inundadas y resguardar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

 

Las temperaturas mínimas podrían descender a entre 0 y -5 °C en zonas serranas de Durango, Baja California. / Pixabay
