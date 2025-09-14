¿No que de Iztapalapa para el mundo? Critican a Los Ángeles Azules por ignorar explosión de la pipa

“De Iztapalapa para el mundo” es la frase característica de Los Ángeles Azules, el grupo mexicano de música tropical al que le están lloviendo las críticas por guardar silencio tras la tragedia ocurrida en esa alcaldía de la Ciudad de México, donde una explosión de pipa de gas ha cobrado la vida de 13 personas, además de dejar varios lesionados.

Una pipa de gas volcó y luego explotó, dejando hasta ahora 13 muertos/X

La tragedia que sacudió Iztapalapa

Fue el pasado miércoles 10 de septiembre cuando la tragedia se presentó en un tramo del Puente de La Concordia, cerca de la estación del Metro Santa Martha Acatitla, luego de que una pipa que transportaba casi 50 mil litros de gas volcó y posteriormente explotó, dejando como saldo autos calcinados, personas quemadas y múltiples víctimas fatales.

Los Ángeles Azules siempre presumen que son de Iztapalapa/IG: @angelesazulesmx

La indignación en redes sociales

Mientras miles de ciudadanos —sobre todo de la CDMX— se han volcado en solidaridad con las víctimas, ayudando con comida, medicinas, transporte y donaciones, muchos usuarios en redes sociales esperaban al menos un mensaje de apoyo por parte del grupo de cumbia, quienes presumen orgullosamente su origen iztapalapense en cada concierto y canción.

Los hermanos Mejía Avante, integrantes del grupo, son originarios del Barrio de San Lucas en Iztapalapa, donde iniciaron su carrera a inicios de los años 80. Por ello, la ausencia de pronunciamiento ha generado molestia entre sus seguidores.

“¿Dónde están Los Ángeles Azules?”

Críticas como las siguientes inundan sus publicaciones más recientes:

“ Hoy México los necesita más que nunca. Ayer una pipa explotó en Iztapalapa, dejando muertos y decenas de heridos. Ustedes siempre han dicho ser de Iztapalapa para el mundo entero, y ahora su gente clama por su apoyo y solidaridad”.

Ayer una pipa explotó en Iztapalapa, dejando muertos y decenas de heridos. Ustedes siempre han dicho ser de Iztapalapa para el mundo entero, y ahora su gente clama por su apoyo y solidaridad”. “ Tanto que nombran a Iztapalapa en las canciones y ¿no se han pronunciado por la tragedia de hoy?”

en las canciones y ¿no se han pronunciado por la tragedia de hoy?” “ Apoyen a su gente de Iztapalapa”.

de Iztapalapa”. “Tanto mencionan Iztapalapa cada 20 segundos y cuando fue la explosión, ¿dónde están? Sólo se cuelgan de este bello lugar”.

El grupo ha publicado en redes fotos de su gira por Europa, pero no de la tragedia/IG: @angelesazulesmx

¿Qué publicaron tras la tragedia?

Desde el día de la explosión, las redes sociales oficiales de Los Ángeles Azules han tenido actividad en Instagram, Facebook y X, pero ninguna publicación se refiere a la tragedia en Iztapalapa. En su lugar, se han enfocado en presumir su actual gira por Europa, que incluye conciertos en España, Alemania e Inglaterra.