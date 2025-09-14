Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; solo habrá acto cívico en Culiacán

El mandatario estatal explicó que la medida busca proteger a la ciudadanía en medio del contexto de violencia que enfrenta la entidad

Mariana Alcántara Contreras
14 de Septiembre de 2025

El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó la cancelación de los festejos masivos del Grito de Independencia en Culiacán. La decisión se tomó por motivos de seguridad y, en su lugar, únicamente se llevará a cabo un acto cívico en el Palacio de Gobierno.

El mandatario estatal explicó que la medida busca proteger a la ciudadanía en medio del contexto de violencia que enfrenta la entidad. “Gobernar es responder al interés superior de las familias sinaloenses”, afirmó Rocha Moya al detallar que se privilegió el bienestar y la tranquilidad de la población.

El evento cívico contará con la participación de los tres poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas. Rocha Moya hizo un llamado a la población a conmemorar la fecha patria desde sus hogares y evitar aglomeraciones para reducir riesgos.

 

Dentro de las actividades canceladas se encontraban presentaciones musicales de artistas como Marisela, Miguel Bosé y El Coyote y su banda, programadas para la celebración en la explanada del Palacio de Gobierno. El gobernador agradeció la comprensión de los artistas y del público por este ajuste de última hora.

Se trata de la segunda ocasión consecutiva en que los festejos del Grito de Independencia en Sinaloa se suspenden por razones de seguridad, reforzando el compromiso del gobierno estatal de priorizar la protección de los ciudadanos.

