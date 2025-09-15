Beca Rita Cetina 2025: Requisitos y link de inscripción para recibir 9 mil 500 pesos

Desde el 15 y hasta el 30 de septiembre de 2025 estará abierto el registro a la Beca Rita Cetina, uno de los apoyos sociales más importantes impulsados por la Secretaría de Educación Pública (SEP). El programa está dirigido a estudiantes de secundaria en escuelas públicas de todo el país y ofrece un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos, lo que suma hasta 9 mil 500 pesos al año por alumno.
La beca tiene como objetivo evitar la deserción escolar en familias de bajos recursos y garantizar que miles de jóvenes en el país continúen sus estudios. De acuerdo con el coordinador nacional de becas, Julio León, la inscripción debe realizarse en línea y con documentos específicos que deberán ser digitalizados en formato PDF o JPG.
¿Quiénes pueden registrarse a la beca?
El programa está disponible para alumnos que cursen la secundaria en el ciclo escolar 2025-2026 en planteles públicos. También podrán beneficiarse los padres de familia o tutores con más de un hijo inscrito, ya que el programa contempla 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.
Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina 2025
Los documentos que deben presentarse son:
Del tutor o tutora:
- Cuenta activa en Llave MX
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
Del alumno:
- CURP certificada
- Acta de nacimiento legible
- Comprobante de estudios (boleta, constancia, credencial escolar)
Link para hacer el registro
El trámite se hace exclusivamente en línea a través del sitio oficial: https://www.becaritacetina.gob.mx
Pasos para inscribirse:
- Inicia sesión con tu cuenta Llave MX
- Sube los documentos requeridos
- Llena los datos del domicilio
- Registra al estudiante con su CURP
- Captura la CCT (clave de centro de trabajo) de la escuela
- Selecciona el turno, grado y nivel
- Acepta el manifiesto y guarda el registro
La SEP recomienda realizar el registro lo antes posible y revisar cada documento para evitar errores que puedan invalidar el proceso.
¿Cuánto dinero entrega el apoyo?
Cada estudiante registrado recibirá mil 900 pesos cada bimestre, con un pago anual estimado de 9 mil 500 pesos. Las familias con más de un hijo en secundaria pueden recibir más dinero, según el número de estudiantes registrados.