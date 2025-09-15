Beca Rita Cetina 2025: Requisitos y link de inscripción para recibir 9 mil 500 pesos

Desde el 15 y hasta el 30 de septiembre de 2025 estará abierto el registro a la Beca Rita Cetina, uno de los apoyos sociales más importantes impulsados por la Secretaría de Educación Pública (SEP). El programa está dirigido a estudiantes de secundaria en escuelas públicas de todo el país y ofrece un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos, lo que suma hasta 9 mil 500 pesos al año por alumno.

El registro del 15 al 30 de septiembre es exclusivo para estudiantes de Secundaria/Secretaría del Bienestar

La beca tiene como objetivo evitar la deserción escolar en familias de bajos recursos y garantizar que miles de jóvenes en el país continúen sus estudios. De acuerdo con el coordinador nacional de becas, Julio León, la inscripción debe realizarse en línea y con documentos específicos que deberán ser digitalizados en formato PDF o JPG.

¿Quiénes pueden registrarse a la beca?

El programa está disponible para alumnos que cursen la secundaria en el ciclo escolar 2025-2026 en planteles públicos. También podrán beneficiarse los padres de familia o tutores con más de un hijo inscrito, ya que el programa contempla 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

La SEP confirmó que la Beca Rita Cetina tiene planeado ser universal/Secretaría del Bienestar

Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina 2025

Los documentos que deben presentarse son:

Del tutor o tutora:

Cuenta activa en Llave MX

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Del alumno:

CURP certificada

Acta de nacimiento legible

Comprobante de estudios (boleta, constancia, credencial escolar)

Link para hacer el registro

El trámite se hace exclusivamente en línea a través del sitio oficial: https://www.becaritacetina.gob.mx

Pasos para inscribirse:

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX Sube los documentos requeridos Llena los datos del domicilio Registra al estudiante con su CURP Captura la CCT (clave de centro de trabajo) de la escuela Selecciona el turno, grado y nivel Acepta el manifiesto y guarda el registro

La SEP recomienda realizar el registro lo antes posible y revisar cada documento para evitar errores que puedan invalidar el proceso.

El apoyo bimestral es de 1,900 pesos y 700 pesos por estudiante extra en cada familia/Secretaría del Bienestar

¿Cuánto dinero entrega el apoyo?

Cada estudiante registrado recibirá mil 900 pesos cada bimestre, con un pago anual estimado de 9 mil 500 pesos. Las familias con más de un hijo en secundaria pueden recibir más dinero, según el número de estudiantes registrados.