Precio del dólar hoy miércoles 15 de octubre: El peso mexicano está imparable

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $18.10 pesos a la compra y $18.74 pesos a la venta

Precio del dólar hoy miércoles 15 de octubre: El peso mexicano está imparable
El peso mexicano se fortalece ante el dólar estadounidense. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
15 de Octubre de 2025

Este miércoles 15 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.45 pesos, unos centavos por debajo de su valor al cierre del día anterior, que fue de $18.51 pesos por unidad.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $18.10 pesos a la compra y $18.74 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.45 pesos por unidad/Google
El dólar se cotiza promedio en $18.45 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.60 pesos
  • Venta: $19.10 pesos

Santander

  • Compra: $17.40 pesos
  • Venta: $19.10 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.65 pesos
  • Venta: $18.78 pesos

Banamex

  • Compra: $17.94 pesos
  • Venta: $19.02 pesos

Banorte

  • Compra: $17.70 pesos
  • Venta: $18.85 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $16.90 pesos
  • Venta: $18.99 pesos. 

