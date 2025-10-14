¡Atención! ¿Quiénes se salvan del aumento al pasaje en el Edomex?

El aumento al pasaje ya tiene fecha oficial: a partir del 15 de octubre de 2025, los usuarios del transporte público concesionado en el Edomex deberán pagar 14 pesos como tarifa mínima para recorridos de hasta cinco kilómetros. Cada kilómetro adicional costará 50 centavos, lo que significa que el pasaje podría alcanzar hasta 22 pesos si se viajan 21 kilómetros o más.

Este ajuste, según las autoridades, tiene como objetivo modernizar el sistema de transporte en condiciones de seguridad, eficiencia y calidad. Sin embargo, la pregunta de muchos mexiquenses es clara: ¿quiénes van a pagar menos o estarán exentos?

La tarifa mínima será de 14 pesos y la máxima de 22 / Redes Sociales

¿Quiénes no pagarán o tendrán descuento?

Según el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, los siguientes grupos tendrán apoyo especial:

Adultos mayores con credencial del INAPAM: 12 pesos por viaje.

Menores de 5 años : no pagan pasaje y tienen derecho a asiento.

En Mexibús, Mexicable y Trolebús Mexiquense : Gratuidad para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de cinco años. 30% de descuento para estudiantes.



El transporte público del gobierno local no aumenta su costo / Redes Sociales

Exigen mejoras a los transportistas

A cambio del aumento, los concesionarios tendrán que ponerse las pilas. Estas son algunas de las nuevas obligaciones que deberán cumplir:

Instalar cámaras de videovigilancia actualizadas .

Tener seguros vigentes y mantenimiento continuo .

Aplicar exámenes toxicológicos y capacitación a conductores.

Renovar unidades viejas y mantenerlas en buenas condiciones.

Respetar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México.

Presta atención para que no agarren en curva con el aumento al pasaje / Redes Sociales

La Gobernadora Delfina Gómez aseguró que este ajuste no es un golpe a la economía, sino un paso para mejorar el transporte sin dejar fuera a los más vulnerables. “La prioridad sigue siendo proteger la economía y seguridad de las familias mexiquenses, especialmente de quienes más lo necesitan”, expuso la mandataria local.

Así que ya lo sabes, si eres estudiante, adulto mayor o llevas a tus peques en el transporte, revisa bien los beneficios y no pagues de más.

Con el aumento, las rutas están obligadas a mejorar el servicio / Redes Sociales