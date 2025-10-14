Pennywise se apodera de CDMX: así es la casa del terror que todos quieren visitar (y es gratis)

CDMX está lista para recibir Halloween con todo… y la prueba más clara está en una casa ubicada en Lindavista, que este año se convirtió en la guarida de Pennywise, el temible payaso de IT, para regalar (o robar) más de un susto.

Cada octubre, vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero se lucen con las decoraciones de temporada, pero esta vez, una familia llevó la spooky season al siguiente nivel: una fachada completamente transformada en una escena sacada del universo de Stephen King. ¿Lo mejor? Puedes ir gratis.

La llamada Casa de Buenavista cada año cambia de temática / Redes Sociales

¿Dónde está la casa del terror con Pennywise en CDMX?

La dirección exacta es Calle Quito número 864, colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México. Este 2025, la temática fue tomada por el mismísimo Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård, quien se encarga de "dar la bienvenida" a quienes se atreven a caminar por ahí.

“Además de los globos rojos, decenas de luces y payasos macabros y un ambiente de circo que causa miedo”, relatan quienes ya visitaron la casa y lo documentaron en redes sociales.

La gente que ha ido realmente sale asustada / Redes Sociales

Las imágenes y videos muestran la fachada llena de globos rojos, luces, figuras de payasos aterradores y un escenario digno de una película de terror. No hay que pagar ni un peso para entrar o tomar fotos, solo llevar valor… y tal vez una muda de ropa extra.

Una tradición que crece cada año

Esta casa ya es tradición en la zona y cada año cambia de temática: en años anteriores han rendido homenaje a El Conjuro, La Monja y hasta Michael Myers. Pero este 2025, el turno fue para el payaso más temido del cine.

Puedes ir a tomarte todas las fotos que quieras / Redes Sociales

La comunidad ya espera ansiosa qué será lo siguiente. Mientras tanto, Pennywise ya tiene su casa… y tú una cita con el miedo.