Ofrendas aesthetic: La tendencia que pone a pelear a las redes este Día de Muertos 2025

Cuando pensamos en el Día de Muertos, lo primero que viene a la mente es el color. El altar que huele a pan, el papel picado que se mueve con el viento y las flores de cempasúchil que guían a los que ya no están.

Pero en pleno 2025, esa tradición está enfrentando una nueva amenaza: las ofrendas aesthetic. Sí, el altar “bonito para Instagram” llegó y no todos están contentos, ya que podría ser un atentado a nuestras tradiciones.

Las ofrendas aesthetic están siendo adoptadas por las nuevas generaciones / Redes Sociales

De tradición ancestral a fondo neutro

Todo empezó en 2024 con una publicación de la influencer Yuya, quien mostró una ofrenda minimalista, en tonos claros y sin los elementos tradicionales que han acompañado esta festividad durante siglos. El internet reaccionó rápido: “Eso no es una ofrenda”, “¿Dónde están las flores?”, “Se ve bonito, pero no se siente”, fueron algunos de los comentarios que encendieron la discusión.

Desde entonces, las ofrendas aesthetic se han multiplicado, especialmente entre la generación Z y los millennials. Se ven bonitas en Pinterest, sí, pero ¿respetan el alma de la tradición?

¿Y la tradición, apá?

Las ofrendas mexicanas no son solo decoración. Cada elemento tiene un peso simbólico: las velas, el agua, el copal, la comida favorita del difunto... todo tiene un propósito. El problema de las aesthetic es que muchas veces eliminan todo eso en nombre del buen gusto o la "armonía visual".

Para miles de internautas, este tipo de altares desvirtúan el objetivo del Día de Muertos: honrar la memoria de quienes ya no están con nosotros. Lo consideran un vaciado cultural con filtros sepia.

La falta de color y tradición está causando un problema en las redes / Especial

Lo que no puede faltar

Para los que aún buscan mantener viva la esencia del altar tradicional, aquí van los elementos que no pueden faltar:

Velas y veladoras

Agua para las ánimas

Copal e incienso

Flores de cempasúchil

Papel picado (¡con color, por favor!)

Pan de muerto

Comida y bebida favorita del difunto

Calaveritas de azúcar o chocolate

Sal para purificar el alma

Retrato del ser querido

Los pocos elementos en estas ofrendas no están agradando del todo / Redes Sociales

¿Modas o memoria?

La discusión sigue viva en redes: ¿estamos evolucionando una tradición o simplemente la estamos vaciando de sentido para que combine con nuestra sala? Las ofrendas aesthetic no son malas por sí mismas, pero cuando se hacen sin respeto ni conocimiento, pierden lo que las vuelve únicas: el vínculo con quienes ya no están.

Así que este Día de Muertos, antes de ponerle filtro a tu altar, pregúntate: ¿esto lo haría sonreír a mi abuelita?

Esto es lo que realmente la gente quiere ver y apreciar / Redes Sociales