¿Abandona ‘La Granja VIP’? Kim Shantal confiesa arrepentimiento por entrar al reality

El reality show de TV Azteca La Granja VIP 2025 arrancó con la promesa de competir con La Casa de los Famosos México, pero el drama no tardó en llegar, y no fue por una pelea entre participantes, sino por una confesión que nadie esperaba.

La influencer Kim Shantal, una de las personalidades más reconocidas del programa, admitió que no sabía de qué trataba el reality, que se siente arrepentida de haber aceptado el proyecto, y que estuvo a punto de renunciar incluso antes de empezar.

Kim Shantal no sabía de que se trataba 'La Granja VIP' / Redes Sociales

“Mi mánager me dijo: ‘Oye, te tengo este proyecto’. Yo le dije: ‘Sí, obvio, le entro’ porque había escuchado cosas buenas”, explicó Kim en una conversación con su compañero Kike Mayagoitia. Pero bastó con ver los promocionales para que se diera cuenta de que había cometido un error: “Grabé los promocionales, pero ya que vi los promocionales, estaba el pollo y la gallina. En mi estupidez de emocionarme con el 24/7, no entendí bien el concepto del reality, la verdad”.

La granja no era como la imaginaba

Kim, acostumbrada a formatos más cómodos y lujosos, como La Venganza de los Ex o Guerreros, pensaba que La Granja VIP sería un reality similar, pero con cámaras encendidas todo el día. La sorpresa fue enterarse de que el concepto implicaba convivir y trabajar con animales de granja.

La famosa grabó los promocionales y se dio cuenta que habría animales / FB: @kimshantalmx

“Siento que cometí una equivocación, estoy arrepentida, no voy a poder enfrentarme a esto, tengo pánico”, le dijo a la producción al borde del abandono. De hecho, TV Azteca tuvo que intervenir para explicarle que no habría animales sueltos por toda la casa: “Me dijeron que no, que ‘cada animal tiene su espacio’. Entonces dije, bueno, creo que sí puedo sobrellevarlo”.

¿Abandona o se queda?

Aunque su reacción fue inmediata, Kim decidió quedarse. Aceptó su error, pero también se comprometió a cumplir con su contrato, aunque el entorno rústico no sea precisamente lo que imaginaba cuando dijo “sí, obvio, le entro”.

Ahora queda la incógnita de si continuará o no dentro del reality / Redes Sociales

Su sinceridad se convirtió en la primera gran polémica emocional del programa, y con esto, La Granja VIP comienza a generar titulares y debates en redes sociales desde su primera semana al aire.

¿Se quedará Kim Shantal hasta el final? ¿O será la primera en salir este domingo? En un formato donde los animales y la vida rural son protagonistas, queda claro que no todos estaban preparados para tanto campo.