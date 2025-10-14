¿Cuál es el estado de salud del actor Alec Baldwin tras accidente automovilístico?

El actor Alec Baldwin vivió un susto la tarde del pasado lunes 13 de octubre de 2025, luego de estrellar una camioneta Range Rover contra un árbol mientras conducía por East Hampton, Nueva York. El accidente ocurrió a las 12:01 p.m. en la Ruta Estatal 27, a la altura de Pantigo Road, cuando regresaba del Festival Internacional de Cine de los Hamptons acompañado de su hermano, el también actor Stephen Baldwin.

Ambos se dirigían de vuelta tras presentar su podcast conjunto One Bad Movie, cuando un camión de basura Mack 2020, propiedad de la empresa National Waste Services, le cerró el paso. En su intento por evitar el impacto directo, Alec giró bruscamente y acabó estampando el auto contra un árbol a un costado del camino.

Alec Baldwin explicó cómo fue el accidente que vivió / Redes Sociales

Aunque la camioneta resultó seriamente dañada del frente, el actor y su hermano salieron ilesos. “Un tipo me cortó el paso con un camión de basura enorme… un camión del tamaño de una ballena. Era el más grande que he visto en mi vida... Para evitar chocarlo, choqué contra un árbol. Aplasté el auto de mi esposa. Me siento mal por eso. Pero todo está bien, estoy bien, mi hermano está bien”, explicó Baldwin en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Sin heridos y sin cargos

De acuerdo con el jefe de policía Michael D. Sarlo, “no se reportaron lesiones ni se emitieron citaciones, y los factores contribuyentes al accidente fueron una reacción a un coche no involucrado y las condiciones resbaladizas y húmedas de la carretera”. Las imágenes del New York Post muestran a los hermanos Baldwin hablando con la policía bajo la lluvia, mientras el camión de basura aparece al fondo de la escena.

Un camión de basura se puso enfrente y al esquivarlo se estrelló / Redes Sociales

El representante de Stephen Baldwin, padre de la modelo Hailey Bieber, confirmó: “Stephen está bien y está agradecido de que nadie resultara herido. Agradece la preocupación y puede confirmar que él y Alec están ambos a salvo y bien”.

Alec Baldwin también agradeció públicamente al oficial Gerken del Departamento de Policía de East Hampton, a quien describió como “un tipo encantador”.

El actor iba acompañado de su hermano Stephen Baldwin / Redes Sociales

Agradecido y de buen humor

A pesar del susto y del golpe, el actor de 30 Rock se mostró de buen humor. “Gracias por su preocupación. Solo quiero publicar un mensaje rápido porque he recibido muchas preguntas sobre lo de mi coche esta mañana. Estoy bien. Mi hermano Stephen estaba de visita conmigo en Long Island, y pasamos el fin de semana allí por el festival de cine”, dijo.

Por ahora, ni Alec ni su equipo han confirmado si continuarán con las actividades del festival en los próximos días. Mientras tanto, el auto de Hilaria Baldwin quedó fuera de circulación... pero el susto, ese sí, no pasó a mayores.