Anuncian nuevo requisito para tramitar la licencia de conducir en México

Presta atención porque se ha revelado un nuevo requisito para tramitar la licencia de conducir en México, lo cual viene a cambiar el proceso que ya se conocía hasta la fecha para obtener este documento obligatorio para todos los automovilistas del país, ya sea de vehículos particulares o privados.

Así es el proceso actual para sacar la licencia

Presentar un examen de conocimientos (en caso de no haber tramitado nunca la licencia), pagar por los derechos del trámite, presentar los documentos solicitados como identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP, además de asistir a la cita en un módulo de la Tesorería, son los pasos generales para tramitar la licencia de conducir en prácticamente todo México.

Cada uno de los interesados deberá pasar por un filtro estricto.

Nuevo requisito: constancia para padres de familia

Sin embargo, ahora se ha sumado un nuevo documento obligatorio, específicamente para aquellos que ya son padres de familia.

Con el respaldo unánime del Congreso estatal, en Nuevo León quedó aprobado el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, una iniciativa que tiene como objetivo que padres y madres de familia cumplan con la manutención de sus hijos, protegiendo así los derechos de niñas, niños y adolescentes regiomontanos.

“Este registro impedirá que los responsables evadan sus obligaciones; los derechos de las niñas y los niños no pueden esperar”, declaró la diputada federal Lily Olivares, una de las principales impulsoras de esta reforma.

Ya hay un registro nacional para saber qué padres deben pensión alimenticia.

¿Qué es el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias?

Será el Poder Judicial del Estado, junto con el DIF Nuevo León, quienes recopilarán y actualizarán los datos sobre aquellos padres o madres que incumplan con las pensiones alimenticias, y esta información se hará pública conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Si debes pensión, no hay licencia

De este modo, las personas interesadas en tramitar una licencia de conducir en Nuevo León deberán presentar un certificado de no inscripción en el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias. Es decir, deberán comprobar que no adeudan alguna pensión alimenticia.

Esta nueva medida por ahora es exclusiva del estado de Nuevo León.

Este mismo requisito aplicará también para el trámite de pasaportes, actas de matrimonio, operaciones notariales y participación en cargos públicos.

¿Y en el resto del país?

Aunque todavía no es oficial, este requisito podría aprobarse próximamente en el resto del país, una vez que en el estado de Nuevo León se obtengan estadísticas favorables en la reducción de deudores alimenticios.

El pasaporte tampoco se podrá tramitar sin el certificado de no deudor.