Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: Última oportunidad para recibir 5 mil 800 pesos

El reloj corre para miles de estudiantes que buscan un apoyo económico para seguir en la escuela. Si eres universitario o cursas un técnico superior en alguna institución pública, esta es tu última oportunidad para solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025. El registro cierra este 15 de octubre, así que si no lo has hecho, ya estás tardando.

La beca otorga 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado. El apoyo puede durar hasta cinco bimestres (casi toda la carrera), y si estudias Medicina, el beneficio se extiende hasta 55 mensualidades.

El apoyo es para estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado / Especial

¿Quiénes pueden aplicar?

Los requisitos son simples pero estrictos. Necesitas:

Estar inscrito en modalidad escolarizada en una escuela prioritaria o susceptible de atención.

Si tu escuela no es prioritaria, puedes aplicar si: Estudiaste primaria o secundaria en una escuela prioritaria . Tienes bajos ingresos y menos de 30 años .

No recibir otra beca federal con el mismo propósito.

El 15 de octubre es el último día para registrarte / Redes Sociales

¿Cómo me registro?

El trámite es 100% en línea y se realiza en la página becasbenitojuarez.gob.mx. El paso a paso:

Entra al sitio y crea tu cuenta. Llena tus datos personales y de domicilio. Activa tu Ficha Escolar (si algo está mal, tu escuela debe corregirlo). Selecciona la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y dale clic en "Solicitar beca". Llena el cuestionario. Descarga el comprobante de solicitud.

Verifica tener todos tus papeles en orden para solicitar la beca / Redes Sociales

Ojo con los resultados

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar se encargará de validar tu información y publicar los resultados más adelante. Aunque es un derecho universal para quienes cumplan los requisitos, el proceso es de verificación. Si no sales seleccionado, revisa tu solicitud y documentación.

