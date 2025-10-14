Cierres viales por Desfile de Alebrijes 2025: rutas afectadas, alternativas y horarios

Si planeas lanzarte al Centro Histórico este sábado 18 de octubre, ve con tiempo, paciencia… y mucha pila en el celular, porque se arma el fiestón visual con el 17° Desfile de Alebrijes Monumentales, pero también habrá cierres viales que podrían arruinarte el plan si no te organizas.

La Unidad de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya avisó por redes sociales que desde temprano se implementarán cierres parciales en:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Paseo de la Reforma estará cerrado a medio día / Redes Sociales

Así que mejor aliviánate y usa estas vías alternas:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

José María Izazaga

Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

OVIAL pidió a la ciudadanía: “Celebra con responsabilidad, planea tu ruta y únete a la celebración del Día de Muertos en nuestra ciudad”.

Checa las vías alternas para poder llegar a tu destino / Redes Sociales

¿A qué hora empieza y cuál es la ruta?

El Museo de Arte Popular (MAP) informó que el desfile arranca en punto de las 12:00 horas desde la plancha del Zócalo, para luego recorrer las siguientes calles:

Avenida 5 de Mayo

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Hasta llegar al Ángel de la Independencia

Sí, es un planazo: más de 20 alebrijes monumentales desfilarán entre danzantes, música y colorido total. Un evento ideal para toda la familia y para presumir fotos en Instagram.

Desde la avenida 5 de mayo hasta el Ángel de la Independencia estarán cerradas las vialidades / Redes Sociales

¿Y si no voy al desfile? No hay falla: estarán en Reforma

Después del recorrido, los alebrijes no desaparecen: se quedarán en exhibición estática desde el tramo de la Estela de Luz hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Estarán ahí hasta el domingo 9 de noviembre, así que si no alcanzas a verlos el sábado, tendrás chance de darte una vuelta cualquier día y echarles ojo con más calma.

Luego del desfile estarán en exhibición sobre Paseo de la Reforma / Redes Sociales