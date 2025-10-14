Cierres viales por Desfile de Alebrijes 2025: rutas afectadas, alternativas y horarios

Más de 20 esculturas monumentales tomarán el Centro y Paseo de la Reforma este sábado

Algunas calles y avenidas estarán cerradas desde muy temprano.
Algunas calles y avenidas estarán cerradas desde muy temprano. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
14 de Octubre de 2025

Si planeas lanzarte al Centro Histórico este sábado 18 de octubre, ve con tiempo, paciencia… y mucha pila en el celular, porque se arma el fiestón visual con el 17° Desfile de Alebrijes Monumentales, pero también habrá cierres viales que podrían arruinarte el plan si no te organizas.

La Unidad de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya avisó por redes sociales que desde temprano se implementarán cierres parciales en:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Calle 5 de Mayo
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
Paseo de la Reforma estará cerrado a medio día / Redes Sociales
Paseo de la Reforma estará cerrado a medio día / Redes Sociales

Así que mejor aliviánate y usa estas vías alternas

  • Circuito Interior 

  • Avenida Chapultepec

  • Eje 1 Norte

  • José María Izazaga

  • Eje 1 Oriente

  • Fray Servando Teresa de Mier

OVIAL pidió a la ciudadanía: “Celebra con responsabilidad, planea tu ruta y únete a la celebración del Día de Muertos en nuestra ciudad”.

Checa las vías alternas para poder llegar a tu destino / Redes Sociales
Checa las vías alternas para poder llegar a tu destino / Redes Sociales

¿A qué hora empieza y cuál es la ruta?

El Museo de Arte Popular (MAP) informó que el desfile arranca en punto de las 12:00 horas desde la plancha del Zócalo, para luego recorrer las siguientes calles:

  • Avenida 5 de Mayo
  • Avenida Juárez
  • Paseo de la Reforma
  • Hasta llegar al Ángel de la Independencia

Sí, es un planazo: más de 20 alebrijes monumentales desfilarán entre danzantes, música y colorido total. Un evento ideal para toda la familia y para presumir fotos en Instagram.

Desde la avenida 5 de mayo hasta el Ángel de la Independencia estarán cerradas las vialidades / Redes Sociales
Desde la avenida 5 de mayo hasta el Ángel de la Independencia estarán cerradas las vialidades / Redes Sociales

¿Y si no voy al desfile? No hay falla: estarán en Reforma

Después del recorrido, los alebrijes no desaparecen: se quedarán en exhibición estática desde el tramo de la Estela de Luz hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Estarán ahí hasta el domingo 9 de noviembre, así que si no alcanzas a verlos el sábado, tendrás chance de darte una vuelta cualquier día y echarles ojo con más calma.

Luego del desfile estarán en exhibición sobre Paseo de la Reforma / Redes Sociales
Luego del desfile estarán en exhibición sobre Paseo de la Reforma / Redes Sociales

TE PUEDE INTERESAR

¿Qué es el “vamping”? El hábito nocturno que afecta tu salud mental y tu sueño

Contra | 14/10/2025

¿Qué es el “vamping”? El hábito nocturno que afecta tu salud mental y tu sueño
Las bolsas estaban marcadas con las siglas del grupo criminal.

Contra | 14/10/2025

VIDEO: ¿Cártel Jalisco Nueva Generación reparte víveres en Veracruz? Esto se sabe
Serán varios estados los que se verán afectados en los próximos días.

Contra | 14/10/2025

¡Saca la cobija del tigre! Este día llega el frente frío 7 y se espera hasta -5°C en México
Te recomendamos
¿Eres influencer? Ahora necesitarás título profesional para hablar de temas especializados
Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 