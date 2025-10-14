Cierres viales por Desfile de Alebrijes 2025: rutas afectadas, alternativas y horarios

Si planeas lanzarte al Centro Histórico este sábado 18 de octubre, ve con tiempo, paciencia… y mucha pila en el celular, porque se arma el fiestón visual con el 17° Desfile de Alebrijes Monumentales, pero también habrá cierres viales que podrían arruinarte el plan si no te organizas.
La Unidad de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya avisó por redes sociales que desde temprano se implementarán cierres parciales en:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Calle 5 de Mayo
- Eje Central Lázaro Cárdenas
Así que mejor aliviánate y usa estas vías alternas:
Circuito Interior
Avenida Chapultepec
Eje 1 Norte
José María Izazaga
Eje 1 Oriente
Fray Servando Teresa de Mier
OVIAL pidió a la ciudadanía: “Celebra con responsabilidad, planea tu ruta y únete a la celebración del Día de Muertos en nuestra ciudad”.
¿A qué hora empieza y cuál es la ruta?
El Museo de Arte Popular (MAP) informó que el desfile arranca en punto de las 12:00 horas desde la plancha del Zócalo, para luego recorrer las siguientes calles:
- Avenida 5 de Mayo
- Avenida Juárez
- Paseo de la Reforma
- Hasta llegar al Ángel de la Independencia
Sí, es un planazo: más de 20 alebrijes monumentales desfilarán entre danzantes, música y colorido total. Un evento ideal para toda la familia y para presumir fotos en Instagram.
¿Y si no voy al desfile? No hay falla: estarán en Reforma
Después del recorrido, los alebrijes no desaparecen: se quedarán en exhibición estática desde el tramo de la Estela de Luz hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia.
Estarán ahí hasta el domingo 9 de noviembre, así que si no alcanzas a verlos el sábado, tendrás chance de darte una vuelta cualquier día y echarles ojo con más calma.