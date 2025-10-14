¿Qué es el “vamping”? El hábito nocturno que afecta tu salud mental y tu sueño

El término “vamping” proviene de la combinación de las palabras “vampiro” y “texting” (escribir mensajes). Se refiere al uso excesivo de dispositivos electrónicos durante la noche, especialmente antes de dormir. Esta práctica se ha vuelto común entre adolescentes y adultos jóvenes, quienes pasan horas navegando en redes sociales, viendo videos o jugando videojuegos en sus dispositivos móviles.

El “vamping” afecta tu descanso. / iStock

Consecuencias del “vamping”

El uso prolongado de dispositivos electrónicos antes de dormir puede tener diversas repercusiones en la salud:

Alteración del sueño: La luz azul emitida por las pantallas inhibe la producción de melatonina, la hormona responsable del sueño, dificultando la conciliación del descanso.

Fatiga y bajo rendimiento: La falta de sueño reparador puede llevar a una disminución en la concentración, memoria y aprendizaje, afectando el desempeño académico y laboral.

Problemas de salud mental: El “vamping” se ha asociado con un aumento en los niveles de ansiedad, estrés y síntomas depresivos, especialmente en adolescentes.

Adicción digital: El uso constante de dispositivos electrónicos puede generar dependencia, dificultando la desconexión y afectando las relaciones personales.

Dormir tarde por ver el celular tiene nombre. / iStock

Recomendaciones para evitar el “vamping”

Para prevenir los efectos negativos del “vamping”, se sugieren las siguientes acciones:

Establecer horarios: Definir un límite de tiempo para el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir.

Crear rutinas de relajación: Practicar actividades como leer, meditar o escuchar música suave para preparar el cuerpo para el descanso.

Desactivar notificaciones: Evitar interrupciones durante la noche desactivando alertas y notificaciones en los dispositivos.

Mantener dispositivos fuera del dormitorio: Colocar los teléfonos y otros dispositivos electrónicos en otra habitación para reducir la tentación de usarlos antes de dormir.

Expertos alertan sobre riesgos para la salud por uso excesivo de pantallas. / iStock

Impacto en la salud mental

El “vamping” no solo afecta la calidad del sueño, sino que también tiene implicaciones en la salud mental. La exposición constante a pantallas puede alterar los ritmos circadianos y aumentar la vulnerabilidad a trastornos como la ansiedad y la depresión. Es esencial reconocer este patrón de comportamiento y tomar medidas para mitigarlo.

El "vamping" también afecta la salud mental. / iStock

Estadísticas alarmantes