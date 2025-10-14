VIDEO: ¿Cártel Jalisco Nueva Generación reparte víveres en Veracruz? Esto se sabe

En plena emergencia por lluvias en Veracruz, donde las autoridades han confirmado 64 personas fallecidas y decenas de desaparecidos, un video viral ha desatado polémica y preocupación: presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron captados repartiendo despensas a habitantes de Tihuatlán.

En la grabación, se observa a hombres con uniformes tácticos, pasamontañas y armas largas descargando bolsas con víveres desde una camioneta. La escena, grabada con celular, muestra también a pobladores formados en fila para recibir la ayuda mientras se escucha la frase: “De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Las bolsas de ayuda estaban marcadas por el cártel / Redes Sociales

Las bolsas, marcadas con una etiqueta negra que dice “CJNG Octubre 2025” junto a la imagen de dos diablos, contenían productos básicos como papel higiénico, arroz, azúcar y latas. Aunque no se sabe con certeza cuántas fueron entregadas.

Autoridades guardan silencio

Hasta ahora, no hay pronunciamiento oficial de autoridades estatales o federales. Tampoco existe información concreta sobre la cantidad de despensas repartidas ni sobre la autenticidad de los videos que circulan. En uno de los clips, además, se aprecia propaganda política del candidato Raúl Hernández Gallardo, de Movimiento Ciudadano, lo que sugiere que el video es reciente.

Hasta el momento las autoridades no han dicho nada al respecto / Redes Sociales

Mientras tanto, las lluvias no cesan y miles de familias enfrentan escasez de alimentos, agua potable y medicamentos. En ese vacío, los grupos criminales aprovechan para reforzar su presencia en comunidades afectadas por la emergencia.

“Fórmele, fórmele, por favor”

La escena que circula en redes sociales ha generado debate. En el video, los supuestos sicarios del CJNG instruyen a los pobladores a formarse y acelerar la entrega. “Fórmele, fórmele, por favor”, se escucha. En otro momento, piden al camarógrafo alejarse para grabar mejor: “Grabe desde allá para que se vea”.

El apoyo del crimen organizado fue bien recibida por los pobladores / Redes Sociales

Aunque no hay evidencia oficial sobre la identidad de los hombres armados, la propaganda del grupo criminal y el contexto de la emergencia climática reavivan la discusión sobre la ausencia del Estado en las zonas más vulnerables del país.