Signos de la semana: esto te espera según las energías del zodiaco

La astróloga Bruja de Noche revela qué energía dominará tu semana según tu signo zodiacal

Mariana Alcántara Contreras

Las energías del zodiaco se mueven con intensidad esta semana y cada signo deberá mantener el equilibrio para aprovechar lo que el universo tiene preparado. De acuerdo con Bruja de Noche, las runas revelan momentos de crecimiento, decisiones importantes y oportunidades que no deben dejarse pasar.

Las energías del zodiaco se mueven con intensidad esta semana. / Pixabay
Signos de agua

Cáncer

Berkana invertida. Cuida tu energía emocional y no dejes que nadie te reste fuerza. Es una semana para reafirmar tu poder interior y proteger tu bienestar.

Escorpión
Gifu. Días ideales para asociaciones o alianzas. Si estás por iniciar un negocio o proyecto, este es el momento perfecto para unir fuerzas.

Piscis
Nautis. Aunque sientas que las cosas se detienen, no es momento de soltar. Mantente firme; pronto verás resultados y estabilidad.

Signos de fuego

Aries
Sowilo. El éxito se abre paso y las preocupaciones quedan atrás. Es una semana luminosa en la que tu energía inspirará a quienes te rodean.

Escorpión Gifu. Días ideales para asociaciones o alianzas. / Pixabay
Leo
Turisas. Llegan oportunidades que esperabas desde hace tiempo. No dudes en tomar decisiones y avanzar con confianza hacia lo que anhelas.

Sagitario
Raido invertida. Evita moverte o planear viajes. Dedica estos días a la introspección y la calma; es momento de escuchar tu intuición.

Signos de tierra

Tauro
Fehu. Semana de abundancia y estabilidad financiera. Si esperas un pago, aumento o inversión, las condiciones serán favorables.

Virgo
Gifu y Berkana. Semana mágica. Situaciones que parecían detenidas comienzan a fluir; el esfuerzo de semanas anteriores finalmente rinde frutos.

Virgo Gifu y Berkana. Semana mágica. / Pixabay
Capricornio
Gifu. El amor estará en el aire. Es tiempo de fortalecer vínculos, reconciliarte o abrirte a nuevas conexiones emocionales.

Signos de aire

Géminis
Turisas invertida. Evita cerrar puertas o discutir con personas cercanas. No todos merecen tu energía, aléjate de lo que te reste paz.

Libra

Jera. Semana favorable para resolver asuntos legales o pendientes laborales. La justicia se inclina a tu favor.

Acuario
Fehu. Prosperidad y crecimiento laboral. Lo que siembres estos días tendrá efectos duraderos; aprovecha la estabilidad que llega.

Géminis Turisas invertida. Evita cerrar puertas o discutir con personas cercanas. / Pixabay
