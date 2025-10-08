Signos de la semana: esto te espera según las energías del zodiaco

Las energías del zodiaco se mueven con intensidad esta semana y cada signo deberá mantener el equilibrio para aprovechar lo que el universo tiene preparado. De acuerdo con Bruja de Noche, las runas revelan momentos de crecimiento, decisiones importantes y oportunidades que no deben dejarse pasar.

Signos de agua

Cáncer

Berkana invertida. Cuida tu energía emocional y no dejes que nadie te reste fuerza. Es una semana para reafirmar tu poder interior y proteger tu bienestar.

Escorpión

Gifu. Días ideales para asociaciones o alianzas. Si estás por iniciar un negocio o proyecto, este es el momento perfecto para unir fuerzas.

Piscis

Nautis. Aunque sientas que las cosas se detienen, no es momento de soltar. Mantente firme; pronto verás resultados y estabilidad.

Signos de fuego

Aries

Sowilo. El éxito se abre paso y las preocupaciones quedan atrás. Es una semana luminosa en la que tu energía inspirará a quienes te rodean.

Leo

Turisas. Llegan oportunidades que esperabas desde hace tiempo. No dudes en tomar decisiones y avanzar con confianza hacia lo que anhelas.

Sagitario

Raido invertida. Evita moverte o planear viajes. Dedica estos días a la introspección y la calma; es momento de escuchar tu intuición.

Signos de tierra

Tauro

Fehu. Semana de abundancia y estabilidad financiera. Si esperas un pago, aumento o inversión, las condiciones serán favorables.

Virgo

Gifu y Berkana. Semana mágica. Situaciones que parecían detenidas comienzan a fluir; el esfuerzo de semanas anteriores finalmente rinde frutos.

Capricornio

Gifu. El amor estará en el aire. Es tiempo de fortalecer vínculos, reconciliarte o abrirte a nuevas conexiones emocionales.

Signos de aire

Géminis

Turisas invertida. Evita cerrar puertas o discutir con personas cercanas. No todos merecen tu energía, aléjate de lo que te reste paz.

Libra

Jera. Semana favorable para resolver asuntos legales o pendientes laborales. La justicia se inclina a tu favor.

Acuario

Fehu. Prosperidad y crecimiento laboral. Lo que siembres estos días tendrá efectos duraderos; aprovecha la estabilidad que llega.