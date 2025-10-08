Festival del Terror en CDMX: Habrá películas de miedo, palomitas de pan de muerto y mucho más

Los sustos llegarán a la Ciudad de México con el Festival de Terror CDMX 2025, que se llevará a cabo del 4 de octubre al 17 de noviembre en un espacio ubicado al norte de la capital, cerca de Lindavista,.

Este festival se ha posicionado como uno de los más esperados de la temporada, con una oferta que combina atracciones interactivas, experiencias sensoriales y espectáculos inspirados en el cine de horror. Su principal objetivo es ofrecer una vivencia inmersiva para quienes disfrutan de la adrenalina y las emociones fuertes.

Este festival se ha posicionado como uno de los más esperados de la temporada. / Pixabay

Películas que marcaron al terror

El Festival de Terror CDMX 2025 incluirá una selección de películas que han dejado huella en la historia del horror. Desde los grandes referentes de la pantalla como La Masacre de Texas, Halloween o El Resplandor, hasta éxitos más recientes como IT, El Conjuro, Smile y Evil Dead Rise.

Estas cintas serán parte de las proyecciones especiales del festival, que se realizarán en salas acondicionadas con ambientaciones temáticas y efectos visuales que harán sentir al público dentro de sus escenas más icónicas.

El Festival de Terror CDMX 2025 incluirá una selección de películas que han dejado huella en la historia del horror. / Collector Cinema

Dónde y cuándo será

El evento se realizará del 4 de octubre al 17 de noviembre, con funciones de jueves a domingo, a partir de las 18:00 horas. Aunque los organizadores no han confirmado el recinto exacto, se adelantó que estará ubicado en la zona norte de la CDMX, muy cerca de Lindavista, con fácil acceso en transporte público.

Los boletos estarán disponibles en línea y en taquillas del recinto, con precios que oscilarán entre 150 y 350 pesos, dependiendo del tipo de experiencia elegida. También habrá descuentos por compra anticipada y paquetes familiares.

Los boletos estarán disponibles en línea y en taquillas del recinto, con precios que oscilarán entre 150 y 350 pesos. / Collector Cinema

Una experiencia inmersiva para los amantes del terror

El Festival de Terror CDMX 2025 se consolida como uno de los eventos más esperados de la temporada de Halloween y Día de Muertos. Su propuesta busca rendir tributo al cine de horror mientras ofrece una experiencia inmersiva que combina cultura, adrenalina y entretenimiento.

Con ambientaciones cinematográficas, efectos especiales de alto nivel y una selección de películas emblemáticas, el festival promete noches intensas para quienes disfrutan de vivir el miedo en carne propia.

El Festival de Terror CDMX 2025 se consolida como uno de los eventos más esperados de la temporada de Halloween y Día de Muertos. / Pixabay