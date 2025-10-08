CURP Biométrica: ¿Qué pasa si no la tramitas?

La CURP biométrica será el nuevo documento de identificación oficial en México. Esta versión actualizada incluirá datos biométricos como huellas dactilares, firma y fotografía, con el fin de reforzar la seguridad de los registros ciudadanos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que todas las personas deberán tramitarla, aunque aclaró que el proceso será gradual y gratuito.
¿Qué es la CURP biométrica?
La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica es una actualización de la tradicional CURP.
Integra información digitalizada de cada ciudadano para evitar fraudes y duplicaciones en trámites oficiales, y funcionará como un documento único de identificación nacional, conectando los sistemas del INE, Registro Civil y el SAT.
Además de los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, contendrá:
Huellas dactilares de ambas manos
Firma electrónica
Reconocimiento facial
Fotografía digital reciente
¿Qué pasa si no tramito la CURP biométrica?
Aunque no habrá multas por ahora, el gobierno advirtió que será necesaria para realizar trámites federales y estatales, como:
Solicitud de becas o apoyos sociales
Renovación de documentos oficiales
Trámites ante el SAT
Afiliaciones médicas (IMSS, ISSSTE, etc.)
Procesos de identificación electoral
En el futuro, la CURP biométrica sustituirá documentos como la credencial de elector o el acta de nacimiento en varios trámites gubernamentales.
¿Dónde se puede tramitar la CURP biométrica?
La Segob detalló que el trámite podrá realizarse en los módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) y en oficinas del Registro Civil de cada entidad.
El proceso será presencial, debido a la toma de datos biométricos.
Se pedirá:
Acta de nacimiento
Comprobante de domicilio
Identificación oficial vigente
CURP (tradicional)
- Correo electrónico activo para vincular tu expediente digital
Una vez completado, el ciudadano recibirá una versión digital y física del nuevo documento.