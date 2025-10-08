CURP Biométrica: ¿Qué pasa si no la tramitas?

La CURP biométrica será el nuevo documento de identificación oficial en México. Esta versión actualizada incluirá datos biométricos como huellas dactilares, firma y fotografía, con el fin de reforzar la seguridad de los registros ciudadanos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que todas las personas deberán tramitarla, aunque aclaró que el proceso será gradual y gratuito.

La CURP biométrica es una actualización de la tradicional CURP/iStock

¿Qué es la CURP biométrica?

La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica es una actualización de la tradicional CURP.

Integra información digitalizada de cada ciudadano para evitar fraudes y duplicaciones en trámites oficiales, y funcionará como un documento único de identificación nacional, conectando los sistemas del INE, Registro Civil y el SAT.

Además de los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, contendrá:

Huellas dactilares de ambas manos

Firma electrónica

Reconocimiento facial

Fotografía digital reciente

La CURP biométrica incluirá datos biométricos intransferibles entre personas/iStock

¿Qué pasa si no tramito la CURP biométrica?

Aunque no habrá multas por ahora, el gobierno advirtió que será necesaria para realizar trámites federales y estatales, como:

Solicitud de becas o apoyos sociales

Renovación de documentos oficiales

Trámites ante el SAT

Afiliaciones médicas (IMSS, ISSSTE, etc.)

Procesos de identificación electoral

En el futuro, la CURP biométrica sustituirá documentos como la credencial de elector o el acta de nacimiento en varios trámites gubernamentales.

En el futuro la CURP biométrica sustituirá algunos documentos/iStock

¿Dónde se puede tramitar la CURP biométrica?

La Segob detalló que el trámite podrá realizarse en los módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) y en oficinas del Registro Civil de cada entidad.

El proceso será presencial, debido a la toma de datos biométricos.

Se pedirá:

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

CURP (tradicional)

Correo electrónico activo para vincular tu expediente digital

Una vez completado, el ciudadano recibirá una versión digital y física del nuevo documento.

La Segob detalló que el trámite podrá realizarse en los módulos del Registro Nacional de Población/IA