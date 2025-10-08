Lista de trámites que ya piden CURP Biométrica en México

La CURP biométrica ya es una realidad y desde este mes de octubre algunas personas ya contarán con este nuevo documento que servirá como identificación oficial en todo México. A continuación, te compartimos la lista de trámites donde será requerida, para que estés prevenido.
¿Qué es la CURP biométrica?
Con el objetivo de generar un documento con más filtros de seguridad que haga prácticamente imposible su falsificación, la Clave Única de Registro de Población (CURP) evoluciona y ahora contará con:
- Fotografía
- Huellas digitales
- Escaneo de iris
- Firma electrónica
Es decir, incluirá datos biométricos intransferibles entre personas.
Ya se emite en CDMX, Edomex y Veracruz
Esta nueva CURP biométrica fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde julio pasado y, desde entonces, inició un programa piloto en Veracruz, Estado de México y Ciudad de México.
En estas entidades, los interesados han podido acudir a módulos del RENAPO (Registro Nacional de Población) o del Registro Civil para tramitar su CURP biométrica, la cual empezarán a recibir desde este mes de octubre.
En el resto del país, el trámite estará disponible a partir del 16 de octubre.
Requisitos para tramitarla
Para obtener la nueva CURP biométrica necesitas presentar los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento certificada
- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
- CURP actual (versión tradicional)
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Correo electrónico activo para vincular tu expediente digital
En el caso de menores de edad, se pedirá además que el padre, madre o tutor presente sus propios documentos para comprobar la filiación.
¿Cuándo será obligatoria?
Aunque la CURP tradicional seguirá siendo válida hasta febrero de 2026, después de esa fecha será obligatorio contar con la CURP biométrica para poder realizar cualquier trámite oficial en México.
Trámites donde se exigirá la CURP biométrica
Algunos de los procesos donde será necesaria incluyen:
- Procesos de identificación
- Acceso y registro en instituciones médicas
- Inscripciones, certificaciones y creación de expedientes
- Procedimientos legales y administrativos
- Trámites en instituciones bancarias y financieras
- Trámites civiles, como contraer matrimonio, obtención de cédulas y títulos profesionales
¿Dónde se puede tramitar y cuánto cuesta?
El trámite es totalmente gratuito y se puede hacer:
- En cualquier módulo del RENAPO
- En el Registro Civil
- O de manera digital mediante la aplicación Llave MX (solo en CDMX)
Eso sí, para realizarlo en línea es necesario haber autorizado previamente el uso de tus datos biométricos en alguna de estas instituciones:
- SAT
- INE
- Secretaría de Relaciones Exteriores.