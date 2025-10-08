Llegan a México los seis activistas de la Flotilla Sumud detenidos en Israel

La mañana de este 8 de octubre de 2025, seis activistas mexicanos que habían sido detenidos por el ejército israelí durante la misión humanitaria Flotilla Global Sumud llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El canciller Juan Ramón de la Fuente y familiares los esperaban para darles la bienvenida. La Cancillería informó que, al aterrizar, se les practicó una revisión médica y se realizó su trámite migratorio.

Fueron seis los mexicanos que intentaron llevar ayuda a Gaza.

¿Quiénes son los repatriados?

Los connacionales repatriados son Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán. Llegaron a bordo de una aeronave oficial acompañados por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero. En la Base Aérea Militar del AICM se reunieron con sus familias y amigos, quienes celebraron su regreso.

Un viaje de regreso que no fue sencillo

Los activistas partieron de Barcelona el 31 de agosto como parte de la Flotilla Global Sumud con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, el 2 y 3 de octubre fueron interceptados en aguas internacionales por las fuerzas israelíes y detenidos en el penal de Ktziot, en el desierto del Néguev. En total, unas 500 personas fueron arrestadas. Tras gestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los mexicanos fueron liberados y trasladados a Ammán, Jordania, y posteriormente a Estambul antes de ser repatriados.

Fuerzas israelíes interceptaron las flotillas con ayuda para Gaza.

Diplomacia y agradecimientos

Durante su detención, la SRE y el embajador Escanero mantuvieron comunicación constante con ellos y sus familiares. La cancillería incluso gestionó el suministro de medicamentos para quienes los necesitaban. Al llegar a México, Arlín Medrano agradeció en redes sociales las movilizaciones y protestas que exigieron su liberación y reconoció al gobierno mexicano “por haber hecho lo indispensable y más allá de eso, como una calidad humana excelente”.

Los mexicanos llegaron sanos y salvos al país.

Señalamientos de uso de fuerza y protestas

No todo fue celebración. En entrevista con El Universal, Patricia Luévano, coordinadora de la delegación mexicana del Global Movement to Gaza, denunció que a algunos, como al periodista Ernesto Ledesma, los golpearon y que sufrieron privación de medicamentos durante su detención. Integrantes del movimiento también reprocharon que las autoridades no les permitieran ver a los repatriados de inmediato.

Funcionarios mexicanos recibieron a los connacionales.

Contexto del conflicto

La Flotilla Global Sumud surgió como una iniciativa internacional para romper el bloqueo israelí y entregar ayuda a la población palestina. La participación de ciudadanos de distintos países generó tensión diplomática. México, a través de su embajada en Israel, ha reiterado su postura a favor de la ayuda humanitaria y de los esfuerzos diplomáticos para garantizar la paz en la región. Tras la repatriación, el gobierno de Claudia Sheinbaum subrayó que el Estado mexicano cubrió los gastos de la operación y mantuvo la prioridad en la seguridad de los connacionales.